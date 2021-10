Redding: MotoGP-teams niet respectvol naar rijders toe

Scott Redding reed van 2014 tot en met 2018 in de MotoGP, kwam in die periode uit voor drie verschillende teams en scoorde in zijn tijd twee podiums. In 2019 werd Redding vervolgens kampioen in het Britse Superbike-kampioenschap en maakte hij de overstap naar het WK Superbikes waar hij inmiddels twaalf overwinningen op zijn palmares heeft. De Engelsman is altijd zeer uitgesproken geweest over de handelswijze van MotoGP-teams en de manier waarop hij bij Aprilia behandeld werd. Na zijn uitstapje naar het WK Superbikes heeft Redding nog een poging gewaagd om een MotoGP-zitje te bemachtigen, maar men vindt hem met zijn 28 jaar simpelweg te oud in de Grand Prix-paddock.

“Ik heb geprobeerd om terug te keren naar de MotoGP en dat komt omdat ik voor mijn gevoel anders ben dan toen”, aldus Redding, die volgend seizoen bij BMW teamgenoot wordt van Michael van der Mark. “Ik heb voor mijn gevoel nooit echt een kans gekregen, ik heb nooit een motor gehad waarmee ik races kon winnen. Ik zat op een satellietfiets waarmee je top-tien kon rijden en daar doe ik het niet voor. Het is aardig hoor, maar daar kom ik niet voor naar de paddock. Als de kans komt en ik krijg een motor om voor de top-vijf te rijden, zou ik het zeker overwegen. Maar ik ben te oud. Ik heb met een paar teams gesproken, maar ze vinden me allemaal te oud. ‘Hij is 28, te oud’, zeggen ze dan. Ze nemen nu alleen nog hele jonge coureurs aan, maar ik geloof niet zo in het systeem.”

Afrekencultuur

Redding is van mening dat er een afrekencultuur ontstaan is in de MotoGP en dat de door de wol geverfde coureurs niet meer aan de bak komen. “Je hebt jongens die hun hele leven werken om in de MotoGP te komen, om daar geld te verdienen en die daar een heel leven in investeren”, vervolgde Redding. “Maar nu kom je in de MotoGP en als het een jaar of twee niet werkt, dan lig je eruit. Is dat dan alle tijd en energie die je erin gestoken hebt waard? Dat je na twee jaar de zak krijgt omdat je niet goed genoeg bent? Wat ga je dan doen? Je hebt geen geld, je moet aan het werk, je moet andere dingen zoeken. Dat is niet eerlijk en respectvol naar de rijders toe. Ik geloof dat je tenminste vijf of acht jaar in de MotoGP moet kunnen rijden en als het dan niet lukt, dan lig je eruit. Maar nu is het een haastklus, iedereen wordt gewoon opgebrand.”

Redding staat op de derde plek in het WK Superbikes. In theorie kan hij nog beslag leggen op de tweede stek, maar het kampioenschap zit er niet meer in. Het seizoen wordt halverwege november afgesloten in Indonesië.