Vorige maand moest Fabio di Giannantonio de Grand Prix van Oostenrijk aan zich voorbij laten gaan. Voor het eerst in zijn Grand Prix-loopbaan miste de Italiaan een race, nadat zijn schouder uit de kom ging bij een crash in de tweede vrijdagtraining. Twee weken later keerde hij in Aragón terug bij zijn werkgever VR46 Ducati en sindsdien reed hij alle races, maar nog altijd is er sprake van een ontsteking in zijn schouder. Er wordt daardoor veel gespeculeerd dat Di Giannantonio nog tijdens het huidige MotoGP-seizoen een operatie ondergaat om de kwetsuur te verhelpen, maar zelf spreekt hij dat tegen.

"Zoals altijd is er veel speculatie over dit onderwerp. Ik heb thuis en bij de races de beste staf, die iedere dag de toestand van de schouder monitort. Het plan is absoluut om het hele seizoen te rijden en mezelf zo goed mogelijk voor te bereiden op volgend jaar", vertelt Di Giannantonio in de persconferentie voor de Indonesische Grand Prix. "We proberen te achterhalen wat de beste oplossing is voor de schouder en of een operatie nodig is. Op dit moment hebben we echter nog geen besluit genomen. Ik probeer te herstellen en we werken iedere dag op volle kracht om de ontsteking zoveel mogelijk te verminderen. Op dit moment is er nog geen besluit genomen, we proberen iedere dag aan te kijken hoe het ervoor staat."

Terug naar positie van voor blessure

Het herstel van de schouder wordt echter niet bevorderd door de opzet van de MotoGP-kalender. De jaargang wordt afgesloten met zeven Grands Prix in negen weekenden tijd en dus is er tussendoor weinig tijd om de blessures een rustig herstel te gunnen. "We weten dat ik niet 100 procent fit ben, maar mentaal gezien wil ik wel 100 procent zijn", erkent Di Giannantonio dan ook. "Het doel is dus om maximaal te presteren op de baan en om terug te keren waar we voor de blessure stonden."

Di Giannantonio hoopt op Mandalika International Street Circuit dan ook mee te doen in de strijd om de top-vijf, iets waar hij in Catalonië, Assen en Silverstone al in slaagde. Als dat in Indonesië weer lukt, vindt hij dat extra bijzonder. "Dit is ook een belangrijk en heel speciaal weekend, het is onze derde thuisrace van het jaar", verwijst hij naar het feit dat VR46 gesteund wordt door de Indonesische titelsponsor Pertamina. "We hebben hier veel Pertamina-vibes en de Indonesische fans zijn te gek. We worden enorm door ze gesteund. Het doel is om mooie dingen te laten zien. Vorig jaar reden we ook een goede race, dus ik denk dat we iets moois kunnen doen."