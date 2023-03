Ducati-fabrieksrijder Enea Bastianini maakte een bliksemstart in de allereerste sprintrace voor de MotoGP. Hij lag even op de derde plek, maar andere rijders waren net zo agressief en verwezen hem net zo snel weer naar achteren. De jonge Italiaan nam een wijdere lijn in de vijfde bocht, een plek waar het mogelijk is om meerdere lijnen te rijden. Bastianini kruiste terug naar binnen, maar Marini was op dat moment al de macht over het stuur kwijt. De halfbroer van Valentino Rossi kon zijn machine niet overeind houden en Bastianini werd het slachtoffer. Hij kwam ten val en zat met pijn in de grindbak.

De wedstrijdleiding stelde kortstondig onderzoek in naar het incident, maar kwam tot de conclusie dat Marini geen blaam trof. Bastianini werd per ambulance naar het medisch centrum op het circuit gebracht. Daar werd vrij snel de conclusie getrokken dat nader onderzoek in het ziekenhuis noodzakelijk is om uitsluitsel te krijgen over de ernst van Bastianini’s blessures. Ducati heeft inmiddels bevestigd dat er een breukje in het rechter schouderblad (scapula) van de nieuwe fabrieksrijder geconstateerd is.

Ducati heeft bevestigd dat de rijder de rest van dit raceweekend moet missen, maar volgende week ook niet aan de start van de Argentijnse Grand Prix komt. "De evolutie van zijn blessure zal bepalen wanneer hij weer in actie kan komen", schrijft Ducati in een korte verklaring.

Luca Marini heeft zijn spijt betuigd. "Het is erg jammer. Ik was een graadje meer aan het leunen om Enea ruimte te geven, maar daardoor gleed mijn wiel weg. Mijn motor raakte hem en dat is heel erg zonde. Het kan gebeuren, maar het is een probleem. Het spijt me voor Enea, maar het was een race-incident. Ik ben naar zijn box geweest, maar hij was nog niet terug van het medisch centrum. Ik zal hem later nog opzoeken.”

Bastianini is al de tweede rijder dit weekend die een trip naar het ziekenhuis maakt. Pol Espargaro werd vrijdag na een zware valpartij met een gekneusde long, een gebroken rugwervel en een kaakfractuur opgenomen in het ziekenhuis van Faro.

Waar Bastianini in de lappenmand eindigde, mocht teamgenoot Francesco Bagnaia de overwinning vieren. Hij versloeg Jorge Martin en Marc Marquez na een spectaculaire race.