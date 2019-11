Schouder Marquez gedeeltelijk uit kom na crash in Jerez

De Spanjaard voerde aan het begin van de dag de tijdenlijst aan na een run te hebben gedaan op zijn Honda van afgelopen seizoen. Hierna ging hij aan het werk op de 2020-spec van de RC213V en vervolgens ging het mis. In de ochtend waren er hier en daar nog natte plekken op het circuit van Jerez en Marquez kwam ten val toen hij op weg naar de laatste bocht, de Curva Lorenzo, de macht verloor over zijn Honda. De crash gebeurde bij lage snelheid maar de zesvoudig MotoGP-kampioen kwam op een vervelende manier op zijn schouder terecht en werd om die reden naar het medisch centrum gebracht voor controle.

Lees ook: Viñales bovenaan na incidentrijke eerste testdag in Jerez

“Het was mijn fout”, zei Marquez, die aan het einde van de dag zesde stond in de tijdenlijst, over zijn crash. “Bij de vijfde, negende en dertiende bocht waren er vooral in de ochtend natte plekken buiten de racelijn. Ik reed niet zo snel, omdat ik die ronde al van mijn gas was gegaan, maar ik ging wijd, kwam op zo’n nat deel van het circuit en verloor de voorkant. Het probleem was echter dat ik in niet zo’n goede positie in de grindbak terechtkwam, waardoor mijn schouder uit de kom raakte. Om die reden ben ik naar het medisch centrum gegaan.”

Marquez had in 2018 last van van een linkerschouder die herhaaldelijk uit de kom ging en moest daarvoor uiteindelijk onder het mes. Voor de Catalaan, die vorige week tijdens de eerste testdag in Valencia ook al crashte, valt te hopen dat het met zijn rechterschouder niet die kant opgaat. Marquez kon in elk geval later op maandag gewoon verder testen in Jerez.

Beide 2020-specs voor Marquez

Tijdens de testsessie in Valencia hadden Marquez en LCR-collega Cal Crutchlow ieder een 2020-versie van de RC213V om mee aan het werk te gaan. HRC besloot beide motoren voor de eerste testdag in Jerez aan Marquez te geven, zodat hij er verschillende vergelijkende tests mee kon uitvoeren. “Ik had drie motoren in de garage staan”, aldus Marquez. “Een was de huidige motor, een was de eerste stap van de nieuwe motor en er was nog een nieuwe met een ander chassis. We zijn namelijk aan het kijken hoe we ons daar nog verder kunnen verbeteren, vooral ook omdat Jerez een circuit is waarop het chassis een belangrijke rol speelt.” Het is nog niet duidelijk hoe het programma voor dag twee eruit ziet bij Honda. “Omdat het weer morgen niet perfect lijkt te worden, besloot HRC dat ik tijdens de eerste dag met twee verschillende motoren moest rijden. Ik weet nog niet wat het plan voor de tweede dag is. Maar het programma voor vandaag werd in elk geval ingegeven door het weer.”