Crash en vuurzee op Red Bull Ring: Savadori breekt enkel

De Grand Prix van Stiermarken lag zondagmiddag geruime tijd stil vanwege een crash en een vuurzee in de derde bocht. Die was ontstaan door een val van Dani Pedrosa, de wildcardrijder van KTM. Zijn RC16 bleef op de baan liggen en Savadori knalde er vol overheen. Terwijl de motoren in brand vlogen, kon Savadori zichzelf in veiligheid brengen. Hij moest vanaf dat moment echter wel verzorgd worden door de medische dienst.

Na afloop van de race publiceerde Aprilia een korte verklaring: “Lorenzo Savadori heeft bij een crash in de GP van Stiermarken een breuk opgelopen in zijn rechter enkel. Hij zal zo snel mogelijk geopereerd worden waarna het de bedoeling is dat hij in Silverstone terugkeert. De activiteiten met de media zijn geannuleerd.”

Savadori was een van de vier uitvallers in de Grand Prix van Stiermarken. Ook teamgenoot Aleix Espargaro haalde de finish niet. Het is nog onduidelijk of Aprilia voor de Grand Prix van Oostenrijk volgende week een vervanger gaat opstellen voor Savadori. Testrijder Bradley Smith is niet langer verbonden aan Aprilia, Andrea Dovizioso heeft enkele testdagen voor Aprilia gedaan. De Italiaan heeft te kennen gegeven geen trek te hebben in wildcardoptredens.

De baandienst had na de crash ruim 45 minuten nodig om het circuit weer in gereedheid te brengen. De wedstrijd werd uiteindelijk gewonnen door MotoGP-rookie Jorge Martin van Pramac Ducati. KTM-testrijder Pedrosa, die betrokken was bij het incident, kwam wel aan de start in de tweede poging. Hij haalde de finish als tiende.