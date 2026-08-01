Luca Marini legt uit waarom Honda worstelt in MotoGP-kwalificaties

Luca Marini denkt dat de problemen van Honda over één ronde in de MotoGP voortkomen uit het feit dat andere fabrikanten grotere stappen zetten tussen de training op vrijdag en de kwalificatie.

Hoewel Honda heeft voortgebouwd op zijn doorbraakcampagne van 2025 om de RC213V verder te verfijnen, is het moeilijk gebleken om consequent het prestatieniveau van zijn Europese rivalen te evenaren.

Hoewel alle vier de Honda-rijders aansprekende resultaten hebben geboekt in sprints en Grands Prix, is de kwalificatie een relatief zwak punt gebleven, waardoor ze op zondag meer werk te doen hebben.

Van het kwartet heeft Marini het meest geworsteld in één ronde. Ondanks dat hij tot dusver in 2026 ruimschoots Honda’s hoogste puntenpakker is, is hij in de eerste 11 ronden pas twee keer doorgedrongen tot Q2.

De Italiaan denkt dat Honda op vrijdag al dicht bij zijn maximale prestatie zit, terwijl sommige rivalen vóór de kwalificatie meer tempo lijken te vinden.

“Van mijn kant denk ik dat ik mijn prestatie in Q1 altijd verbeter ten opzichte van de training. Het probleem is dat iemand anders zich meer verbetert,” verzuchtte hij.

“We weten dat sommige fabrikanten een beetje energie en vermogen bewaren voor zaterdag en niet alles laten zien op vrijdag, maar op zaterdagochtend wel.

“Dus voor ons geldt dat we vanaf FP1 op 100% pushen.

“Ik denk dat ik er elke keer heel dicht bij zit om rechtstreeks door te gaan in de training, maar ook in Q1 hadden we zeer sterke rijders en zeer sterke fabrikanten die voor complicaties zorgden.

“We weten dat dit ons doel is: sneller zijn op vrijdagmiddag, want dat ontbreekt.”

Luca Marini, Honda HRC Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marini liet zich niet verleiden tot een uitspraak toen hem werd gevraagd of fabrikanten op vrijdag bewust hun echte tempo verborgen hielden of simpelweg ’s nachts vóór de kwalificatie meer snelheid vrijmaakten.

“Op dit moment weet ik het niet. In het verleden was het zo dat je op vrijdag de motor niet zoveel gebruikte om wat energie te sparen voor zaterdag en zondag, wat belangrijker is.”

Marini’s teamgenoot Joan Mir heeft zich dit jaar ontpopt tot een regelmatige Q2-kandidaat, al heeft hij zijn veelbelovende startposities niet altijd kunnen omzetten in sterke resultaten.

Met Brno als voorbeeld legde de wereldkampioen van 2020 uit dat vuile lucht hem ervan weerhield om optimaal te profiteren van een slipstream, waardoor een van de zwakke punten van de motor bloot kwam te liggen.

“Ik had meer verwacht van de kwalificatie, vooral omdat de performance op vrijdag hoger lag. Ik dacht dat ik misschien door [een andere rijder] te volgen iets extra’s kon vinden, omdat ik een goede rondetijd wilde rijden.

“Maar ik had meer moeite met volgen. Ik verloor wat op de plekken waar ik normaal sterk ben, bij het remmen en het aanremmen van de bocht. En als je in die vuile lucht rijdt, laat dat me niet doen.

“En daarna was het bij het uitkomen lastig, omdat mijn motor niet voor de exit is. Toen verloor ik meer dan ik waarschijnlijk had gewonnen door te volgen.

“Maar los daarvan hebben we op dit moment niet het pakket om voor de poleposition te vechten. Dat is duidelijk. Ja, voor de tweede en derde rij. Maar ja, met dat probleem lag ik uit de kwalificatie.”