Samenwerking Honda en trouwe titelsponsor eindigt na 30 jaar

Enkele uren na afloop van de Grand Prix van San Marino, waarin Repsol Honda-rijders Luca Marini en Joan Mir niet van start gingen vanwege ziekte, kondigde Repsol aan dat het eind 2024 stopt als titelsponsor van het fabrieksteam van Honda. Niet veel later werd dat nieuws, dat Motorsport.com in mei al kon melden, bevestigd door het MotoGP-team van de Japanse fabrikant. "Repsol is HRC dankbaar voor de inzet en toewijding gedurende deze jaren van samenwerken", meldt de Spaanse oliemaatschappij in een korte verklaring. Honda blikt op zijn beurt terug op een samenwerking die "verder ging dan sponsoring. Het was een echte samenwerking tussen de bedrijven, die ernaar streefden om de referentie te blijven in de motorsport".

Repsol geeft aan dat het einde van de samenwerking met Honda niet betekent dat het bedrijf uit de auto- en motorsport verdwijnt. In de verklaring wordt gemeld dat het bij de motorsport betrokken blijft "met als doel producten en diensten van de hoogste kwaliteit te blijven ontwikkelen". Het is niet duidelijk of Repsol van plan is om over te stappen naar een ander MotoGP-team of dat het juist activiteiten opstart in andere raceklassen, zoals het World Superbike. Voor Honda betekent het nieuws dat er gezocht kan worden naar een nieuwe sponsor ter opvulling van de leegte die Repsol na 30 jaar samenwerken achterlaat.

Honda en Repsol sloegen de handen in 1995 voor het eerst ineen en zijn sindsdien onafgebroken aan elkaar verbonden geweest. De samenwerking heeft in totaal elf constructeurstitels opgeleverd en zeventien wereldtitels bij de rijders, die behaald werden door Mick Doohan (vier keer), Valentino Rossi (tweemaal), Nicky Hayden, Casey Stoner en Marc Márquez (zes keer). In totaal behaalde Repsol Honda in dertig seizoenen samenwerking maar liefst 183 Grand Prix-zeges in de koningsklasse, al dateert de laatste overwinning alweer van de Grand Prix van Emilia-Romagna in 2021. Destijds schreef Marc Márquez de race op zijn naam. Márquez is inmiddels vertrokken bij Honda en in zijn kielzog verdween ook sponsor Red Bull bij de fabrikant. Het verlies van Repsol, dat het aflopende contract niet verlengt, is dan ook de volgende klap voor het geplaagde merk.