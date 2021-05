Sachsenring tot en met 2026 op MotoGP-kalender

De Grand Prix van Duitsland wordt al sinds 1998 verreden op het iconische circuit nabij Hohenstein-Ernstthal en dat blijft ook de komende jaren zo. Het nieuwe contract is getekend voor de duur van vijf jaar waardoor de race tot het eind van 2026 op de kalender staat.

“Ik ben blij dat we samen met Dorna Sports, de ADAC en Duitse deelstaat Saksen tot een nieuwe overeenkomst zijn gekomen”, aldus Hermann Tomczyk van de ADAC. “We kunnen de komende vijf jaar doorgaan met de organisatie van de Duitse GP. Het was in deze moeilijke tijd een belangrijke opdracht om ervoor te zorgen dat de Sachsenring op de lange termijn toekomst heeft. De MotoGP op de Sachsenring is altijd een groot spektakel en is een van de beste sportevenementen in Duitsland.”

De Duitse GP wordt dit jaar verreden op 20 juni, een week voor de Dutch TT. In het persbericht bevestigde men dat de race dit jaar achter gesloten deuren verreden wordt. Eerder op vrijdag kwam er ook al kalendernieuws naar buiten. De Grand Prix van Finland gaat dit jaar niet door en wordt vervangen door een tweede race op de Oostenrijkse Red Bull Ring.