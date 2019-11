Rossi's zoektocht naar topsnelheid duurt voort: "Gat is te groot"

De M1 was in de laatste fase van dit seizoen behoorlijk sterk, maar de topsnelheid liet te wensen over. Met de heren Fabio Quartararo en Maverick Viñales aan kop op beide testdagen was Yamaha andermaal het dominante merk. Rossi eindigde beide keren op de negende plaats. Hoewel het Circuit Ricardo Tormo in Valencia niet het beste circuit is om de topsnelheden te vergelijken, waren de Yamaha’s van Rossi en teamgenoot Maverick Viñales respectievelijk tien en zeven kilometer per uur langzamer dan Ducati-rijder Jack Miller.

Waar Rossi zijn team prees voor het “duidelijke programma” voor de test, zag hij voor- en nadelen in de nieuwe versie van de Yamaha M1. Want naast het verbeteren van de topsnelheid moet Rossi ook werken aan het sparen van de achterband, een van de zaken waardoor hij sinds de Amerikaanse Grand Prix van dit voorjaar niet meer op het podium heeft gestaan. “Ze hebben geprobeerd een betere krachtbron te maken zodat we de achterband beter kunnen sparen”, zei hij na de tweede dag in Valencia. “Dat is niet slecht. Het is waar dat we met de nieuwe banden hebben kunnen rijden, dat was positief. Het chassis is ook positief, hoewel er wel een paar verbeterpunten zijn. We hebben goede stappen gezet met het nieuwe motorblok, maar het gat is wat mij betreft nog altijd te groot.”

Ondanks dat bestempelde Rossi de tweedaagse in een koud Valencia als een nuttige test voor de toekomst. “Ik ben blij dat we goed hebben kunnen werken. Voor ons is het belangrijk om het nieuwe prototype voor 2020 te proberen. Het is geen slechte motor. We hebben nog wel wat te doen, maar we hebben progressie geboekt. Aan de andere kant heb ik wat verandering in het team met m’n nieuwe crew-chief. Het is beide positief. Ik sta uiteindelijk negende, maar we hebben een aantal goede zaken gevonden voor de achterband.”

Met medewerking van Matteo Nugnes