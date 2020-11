Rossi weer terug in MotoGP: “Het waren 24 lange, saaie dagen”

Nadat hij terugkeerde van de Franse GP werd bij Rossi het coronavirus vastgesteld. De 41-jarige Italiaan kon daardoor niet racen tijdens de beide Aragon-races en het was ook lange tijd onzeker of hij dit weekend in Valencia weer kon rijden. Daarvoor moest hij eerst een negatieve test afleveren. Pas vrijdagmiddag werd duidelijk dat hij negatief was op het virus, maar hij ontbrak daardoor wel tijdens de eerste twee sessies.

“Het was een moeilijke tijd”, begon Rossi zijn verhaal zaterdag nadat hij in Q1 op de achtste plaats bleef steken. “Ik moest 24 dagen thuis zijn en ook nog alleen, dat was niet makkelijk. Toen ik weer op de motor stapte voelde ik me goed, ik heb geen grote problemen. Het is wel een probleem dat we gisteren niet gereden hebben. Zonder de vrijdag is het lastiger, ik voel me verder goed en ook met de motor. Helaas waren de omstandigheden voor ons niet heel goed, we reden op een opdrogende baan en dat zijn voor ons de slechtste omstandigheden. Maar het gevoel op de motor is verder goed, ik ben vooral blij om terug te zijn na 24 dagen thuis te zijn geweest.”

Rossi ondervindt geen fysieke problemen meer van zijn besmetting met het coronavirus, maar hij vreesde wel voor de rest van het seizoen toen hij dinsdag nog een positieve test afleverde. “Gelukkig heb ik me fysiek altijd goed gevoeld. Ik ben maar twee dagen ziek geweest, ik had een beetje koorts. Ik kon altijd goed ademhalen en ik ben mijn smaak en reuk nooit verloren. Het kostte me een paar dagen om te herstellen en dan voel je je een beetje moe, heb je wat hoofdpijn en doen je ogen pijn. De eerste dagen waren niet goed, maar ik ben ook wat afgevallen omdat ik bijna twee weken niets gedaan heb. Iedereen [in mijn buurt] die het had werd na twee weken beter, maar ik was nog steeds positief. Ik was bang dat ik hier ook niet kon racen. Het was saai en het was lastig om de races op televisie te bekijken, vooral de tweede in Aragon. Ik wist al dat ik tijdens de eerste sowieso niet kon rijden. Het is frustrerend om thuis te zitten als je je verder goed voelt en als je weet dat je had kunnen rijden. Ik ben blij met m’n team en blij weer terug te zijn.”