Rossi: “Voel me weer 30” na sterke vrijdag in Misano

Rossi had een lastige tijd op de Red Bull Ring waar vorige maand twee MotoGP-races afgewerkt werden. In de GP van Oostenrijk wist hij het vege lijf nog te redden met een vijfde plaats, maar een week later werd hij slechts negende. De zwakke topsnelheid van de Yamaha kwam daar maximaal aan het licht. Op het circuit van Misano werd verwacht dat het merk sterker voor de dag zou komen. Ook het nieuwe asfalt is een voordeel voor Yamaha, hoewel het team in tegenstelling tot de concurrentie niet getest had op het thuiscircuit van Rossi. Het Japanse team kwam vrijdag sterk voor de dag met een eerste en tweede plaats voor Fabio Quartararo en Maverick Viñales, Rossi eindigde op een halve seconde als zesde.

Op een vraag van Motorsport.com of hij blij was met de vorm op Misano ten opzichte van de moeizame weekenden in Oostenrijk, zei Rossi: “Om het uit te leggen, in Oostenrijk voelde ik me vijftig jaar oud. Hier in Misano voelt het alsof ik dertig jaar oud ben. We waren vorig jaar ook sterk op dit circuit, maar we moesten nog ontdekken of we weer goed zouden zijn. De verhoudingen in de MotoGP kunnen snel veranderen en de anderen hebben hier allemaal getest. Ducati, Aprilia en KTM hebben hier al gereden, dus je weet het nooit. Maar het lijkt erop dat de M1 competitief is en we hebben nog wel wat werk te doen, maar ik voel me ten opzichte van Oostenrijk een stuk jonger.”

Rossi’s racepace was aardig, maar ten opzichte van de merkgenoten laat hij nog wel wat liggen. De 41-jarige Italiaan geeft toe dat hij zijn rondjes her en der nog op kan poetsen, maar weet dat er nog meer in het vat zit: “Het was een goede eerste dag, het belangrijkste is dat we competitief zijn en ten opzichte van Oostenrijk zijn we sterker, we kunnen vechten voor de bovenste plekken”, vervolgde hij. “Het zorgt ervoor dat we in een andere situatie zitten, we kunnen anders werken en zijn gemotiveerd. Mijn tempo is niet slecht, maar ik zal nog wat moeten verbeteren om in aanmerking te komen voor het podium. In sommige bochten verlies ik nog een paar tienden. We moeten dus hard blijven werken, maar het was een positieve eerste dag.”