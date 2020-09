Rossi verwacht dit weekend nieuwe MotoGP-deal te tekenen

De negenvoudig wereldkampioen ruilt na dit seizoen met Fabio Quartararo, de nieuwe aanwinst van het fabrieksteam. Rossi bewandelt de weg andersom en gaat naar de renstal onder leiding van Wilco Zeelenberg. Yamaha heeft altijd verklaard dat het Rossi zou blijven ondersteunen. Die wilde aanvankelijk zes of zeven races rijden voor hij zou beslissen over zijn toekomst in de koningsklasse. Vanwege de coronacrisis kwam daar niets van terecht en bij de start van het seizoen gaf de 41-jarige Italiaan al aan dat hij ‘99 procent’ zeker was over een vervolg van zijn carrière. Hoewel het al enige tijd geen verrassing meer is dat Rossi zijn loopbaan bij het Maleisische team gaat verlengen, is de handtekening nog altijd niet gezet. Meerdere media suggereerden dat de handtekening reeds gezet zou zijn, maar Rossi ontkende dat donderdag tijdens zijn mediasessie. Hij verklaarde dat enkele details nog altijd ‘opgelost’ moeten worden, maar is wel klaar om te tekenen.

“Zoals ik vorige week zei ben ik klaar om dit weekend te tekenen, tussen de Misano-races hebben we de meeste zaken opgelost, ook de afgelopen dagen nog”, verklaarde hij. “De situatie is heel duidelijk, ik zal volgend seizoen bij Petronas racen, maar het contract is vrij lang en er moeten nog wat dingen opgelost worden. Maar we hebben geen haast. We zijn het eens, maar ik denk dat ik dit weekend kan tekenen. Ik ben heel blij dat ik volgend jaar met Yamaha en Petronas zal racen.”

Toen Motorsport.com vroeg welke details nog uitgewerkt moesten worden, zei Rossi: “Ten eerste ben ik van mening dat we in de MotoGP soms te vroeg zijn met het tekenen van een contract. Vaak denk je al aan het volgende seizoen, terwijl je nog volop met dit seizoen bezig bent. Elke keer wordt er vroeger getekend, we zijn bijvoorbeeld veel vroeger dan in de Formule 1. Ik ben het eens met Yamaha en Petronas, we hebben in Jerez al gesproken, maar we hebben ook gezegd dat we geen haast hebben. Het is een belangrijk contract, dus er moeten bepaalde afspraken gemaakt worden: technisch, de motor, maar ook het team. Bepaalde mensen van Petronas gaan naar de fabriek met Quartararo, maar ook andersom. Over het algemeen hebben we daar geen haast mee. We zijn hier en ik ben blij. Zo is het nu eenmaal.”

Monteurs Stephens en Briggs niet mee naar Petronas

Rossi bevestigde dat zijn huidige crew-chief David Munoz, data-engineer Matteo Flamigni en performance analist Idalia Manuel Davira met hem meegaan naar SRT. In een eerder stadium verklaarde Wilco Zeelenberg al in gesprek met Motorsport.com dat zijn team een vinger in de pap heeft wat betreft de invulling van het team. Brent Stephens en Alex Briggs, twee monteurs van Rossi’s eerste uur, gaan niet mee. “Het spijt me enorm, vooral voor Alex en Brent, zij wilden heel graag met me mee”, voegde hij toe. “Alex heeft altijd gezegd dat hij mee zou gaan als ik bleef rijden, hij wilde stoppen als ik dat ook deed. Brent is min of meer hetzelfde. Het is jammer dat ze er volgend jaar niet bij zijn en dat we misschien niet onze laatste race samen doen. Dat spijt me heel erg. Matteo, David en Idalio gaan mee, Alex en Brent niet. Nu voelt de garage een beetje als mijn huis, ze zijn geen monteurs, ze zijn familie. We hebben 20 jaar alles gedeeld. Het is bijzonder spijtig dat ze er niet meer zijn.”

In tegenstelling tot eerdere berichten is de nieuwe deal van Rossi voor slechts een jaar. Alleen als alle partijen het ermee eens zijn, zal Rossi zijn contract verlengen in 2022. “We hebben erover gesproken om er een 1+1 contract van te maken, maar uiteindelijk hebben we besloten om er een eenjarige deal van te maken”, vervolgde hij. “In het contract staat dat als iedereen blij is – ik, Yamaha en Petronas – we nog een jaar door kunnen gaan. Het hangt af van mijn resultaten in het eerste deel van volgend seizoen, dan zullen we in de zomerstop bespreken wat we doen. Als ik sterk ben, podiums kan rijden en in de top-vijf van het kampioenschap kan staan, dan wil ik wel doorgaan. Het is niet een echte optie [in het contract], maar we kunnen doorgaan. In eerste instantie was ik bijna boos op Yamaha omdat het een ‘droog’ eenjarig contract was zonder kansen om door te gaan. Maar toen heb ik gezegd dat het niet met zekerheid het laatste contract is, we moeten zien hoe het gaat. Dat hebben ze begrepen en we hebben besloten dat dit het contract is. Dan zullen we het zien.”

Met medewerking van Matteo Nugnes