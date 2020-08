Rossi verwacht dat KTM rol gaat spelen in de MotoGP-titelstrijd

MotoGP-nieuwkomer Binder boekte zondag een bijzonder indrukwekkende zege op het circuit van Brno. Hij gaf Franco Morbidelli het nakijken in de tweede helft van de race en kwam met een voorsprong van 5.2 seconden aan de finish. Binder is dankzij zijn overwinning opgeklommen tot de vijfde plaats in het MotoGP-klassement. Hij staat op 31 punten van Fabio Quartararo, KTM staat daarentegen tweede in het kampioenschap voor fabrikanten met een achterstand van 26 punten op Yamaha. In een vreemd seizoen – waarin torenhoog titelfavoriet Marc Marquez uitgeschakeld is door een blessure – kan er van alles gebeuren. Het kampioenschap is tot op heden behoorlijk onvoorspelbaar geweest en Rossi denkt dat de sterkte van KTM een gevaar kan vormen in de titelstrijd.

“Ten opzichte van vorig jaar hebben ze indrukwekkende stappen gemaakt, KTM heeft veel middelen in het MotoGP-programma gestoken”, aldus Rossi. “Ze waren in Jerez al competitief en op Brno denk ik dat ze zonder de crash van Pol [Espargaro] eerste en tweede hadden kunnen worden. Ze zijn erg sterk, hier [op de Red Bull Ring] behoren ze tot de favorieten. Miguel [Oliveira] reed hier vorig jaar een hele sterke wedstrijd. Ze hebben minimaal drie rijders die er heel goed voor staan. Ze kunnen zeker voor het kampioenschap vechten.”

Komende vier races zijn belangrijk

Klassementsleider Quartararo denkt dat de komende vier races (twee op de Red Bull Ring en twee in Misano) erg belangrijk worden. KTM heeft recent op beide circuits getest en dat zorgt ervoor dat de formatie uit Mattighofen een goede uitgangspositie heeft, meent de Fransman. “Ja, natuurlijk”, zei hij op een vraag of KTM titelkandidaat is. “Niet alleen vanwege de overwinning van Brad, maar ook omdat Miguel in Jerez op P5 op de grid stond. Hij was erg snel en ik denk dat ze hier getest hebben, dat is belangrijk met twee races. Ook in Misano [hebben ze getest] en daar hebben we ook twee races. Dus de motor gaat ten eerste erg hard, maar ze hebben voor de volgende vier races ook al wat ronden gereden met de nieuwe motor. Ik denk dat de rijders veel potentieel hebben. Ze gaan voor goede posities vechten tijdens de komende races.”

Met medewerking van Lewis Duncan