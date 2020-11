Rossi verklaart moeilijke eerste dag van Portugese GP

De negenvoudig wereldkampioen is bezig aan zijn laatste raceweekend bij het fabrieksteam van Yamaha voordat hij naar het Petronas SRT-satellietteam verkast. De start van het weekend was echter niet al te best. Rossi eindigde voorlaatste op 1.8 seconde van Johann Zarco, de snelste van de vrijdag. ‘Il Dottore’ reed vrijdag met een andere afstelling, maar schoot daar niets mee op. In de tweede training ging hij terug naar de normale set-up, maar crashte hij in bocht 4.

“Dit circuit is geweldig, maar ook heel moeilijk”, verklaarde Rossi. “We hebben vandaag iets anders geprobeerd. We hebben een poging gedaan om, vooral aan de achterkant, meer grip te krijgen. Maar helaas veranderde de balans daardoor en was het gevoel met de motor minder goed. Ik kon de bochten niet zo goed insturen. Het was een lastige dag. Voor de tweede training zijn we terug naar de basis gegaan. Ik was wel iets sneller, maar helaas crashte ik. Vanaf dat moment hebben we nog een poging gedaan om een snelle tijd te rijden met de andere motor, maar ik had simpelweg niet het goede gevoel. Ik was best langzaam. Ik denk dat we zaterdag terug naar de gewone afstelling gaan en dan wil ik zien of we sneller kunnen zijn.”

Gevraagd naar zijn crash, voegde Rossi toe dat de voorband afgekoeld was omdat hij zocht naar ruimte om aan een snelle run te beginnen: “Ik crashte in dezelfde bocht als Taka [Nakagami] omdat ik te langzaam reed in het verkeer. Dus toen ik daar arriveerde, de eerste naar links na enkele bochten naar rechts, was de voorband misschien iets te koud en dan ga je snel onderuit. De stenen in de grindbak zijn best groot, maar we hebben circuits gehad waar het erger is. We hebben hier in het verleden over gesproken, maar het is moeilijk om dat aan te passen. Het is gewoon beter dat je niet valt.”