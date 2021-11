Rossi tiende in laatste kwalificatie: “Een prachtige zaterdag”

Valentino Rossi heeft het hele seizoen problemen gehad om rechtstreeks door te gaan naar Q2, maar hij slaagde er zaterdag in Valencia wel in om met een ultieme poging door te gaan. Het garandeerde hem een startplek op de eerste vier rijen. “Voor mij en voor het hele team was het een prachtige zaterdag”, vertelde Rossi. “Deze ochtend ging het gewoon al lekker, het gevoel met de banden en deze afstelling was beter. Ik voelde me redelijk snel en kon in de top-tien blijven. Rechtstreekse plaatsing voor Q2, dat heeft alles veranderd. Ook in de middag ging het in de vierde training niet slecht, we hebben de verschillende banden kunnen proberen.”

Rossi reed in de kwalificatie zijn snelste tijd van het weekend en stond daarmee nipt achter MotoGP-wereldkampioen Fabio Quartararo. De tiende plaats was volgens de coureur het maximale en het uitgangspunt voor de race is uitstekend. “In de kwalificatie kon ik mijn tijd nog eens verbeteren naar 1.30.7 en ik stond niet ver van de snelste Yamaha, dus dat is heel mooi voor mij en mijn team. Ik denk dat we afgezien van de emotionele momenten heel veel baat hebben bij een goed weekend, een goed resultaat. Met een start in de top-tien hebben we in ieder geval een goed uitgangspunt.”

Rossi ging in de slotfase van de derde training met protegé Francesco Bagnaia naar buiten en hetzelfde gebeurde in de kwalificatie ook weer. “Dat hadden we niet afgesproken”, zei Rossi. “Pecco heeft me zeker geholpen, daar ben ik blij mee. Ik ben hem gevolgd en hij zag me, maar is ook blijven pushen. Daar wil ik hem voor bedanken, want hij zorgde er wel voor dat ik mijn tijd kon verbeteren. In de vierde training ging het heel aardig en ik hoop dat het weer morgen zo goed blijft, dan kunnen we de medium gebruiken.”