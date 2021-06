Rossi schuift iets naar voren in Barcelona: “Alles voelt beter”

Op vrijdag liep het voor geen meter bij Rossi, verklaarde hijzelf. Dat kwam vanwege een aanpassing in de afstelling waardoor de Italiaan geen snelheid vond. Gevraagd waar de winst vandaan kwam op zaterdag, zei Rossi: “Dit circuit is goed voor mij, ik ben hier altijd goed. Maar ook de afstelling van de motor is wel degelijk beter geworden. We hebben op vrijdag een fout gemaakt en zijn toen de verkeerde weg ingeslagen. Dit zijn dingen waar alle rijders vaker last van hebben, maar bij mij denkt iedereen meteen dat ik moet stoppen na een slechte training. Het is normaal, je werkt aan de afstelling en het gaat weleens verkeerd.”

Het resulteerde voor Rossi in een tiende plaats na drie trainingen. Rechtstreekse plaatsing betekende dat hij in Q2 mocht starten, maar het voordeel daarvan was meteen weg toen hij aan het begin van de kwalificatie ten val kwam. “We hebben de motor in de ochtend aangepast en het gevoel was daardoor een stuk beter bij het insturen en in de bochten. Daardoor kon ik veel sneller en haalde ik Q2. De vierde training ging ook vrij aardig, we hebben de harde band gebruikt en we vonden nog iets om de afstelling beter te maken. In de kwalificatie ging ik met de eerste band onderuit, daarna moest ik op de andere motor stappen. Dat was minder en de elfde plaats was daardoor het maximale. Het is jammer, ik geloof dat er wel wat meer in had gezeten.”

"Team werkt hard en steunt me goed"

Nadat Rossi de tiende plaats haalde in de derde training, werd dat groots gevierd in de pitbox van Petronas Yamaha SRT. Rossi merkt dat zijn team hongerig is om het maximale eruit te halen. “Ik ben blij met de werksfeer binnen het team en in de pits. Ik krijg alle steun. Alle jongens begrijpen dat deze uitdaging lastig is, iedereen is teleurgesteld als de prestaties zo slecht zijn als op vrijdag. Toen liep het voor geen meter. We moeten blijven werken en hebben een goed resultaat nodig. We kunnen mooie dingen laten zien, maar daarvoor moeten we wel hard werken. De mensen in de box en de mensen van het team steunen me enorm goed. Wat dat betreft was het een mooie dag, het halen van Q2 is voor ons een goed resultaat. Ik denk niet dat ze binnen het team veel druk voelen, iedereen wil graag presteren."

Rossi start zondag als elfde in de Grand Prix van Catalonië.