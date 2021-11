Rossi: Samen met Norris racen zou fantastisch zijn

Donderdag vertelde Lando Norris voorafgaand aan de Grand Prix van Brazilië dat hij voor Valentino Rossi’s laatste MotoGP-weekend in Valencia contact had gezocht. De jonge Brit onthulde dat hij regelmatig contact heeft met Rossi en dat ze besproken hebben hoe ze ooit nog een keer samen kunnen racen na Rossi’s afscheid uit de MotoGP. Gevraagd naar het idee van Norris om nog eens samen te racen in een GT-wagen, gaf Rossi aan daar wel oren naar te hebben.

“Ik heb vaak contact met Lando, hij is vanaf het begin fan van mij geweest”, zei Rossi. “Hij maakte voor mij een speciale helm in Monza. Ik volg hem nauwgezet omdat hij een groot talent is, hij is jong en het is gewoon een leuke gast. Volgend jaar wil ik proberen om naar een Formule 1-race toe te gaan. En om een keer samen te racen, dat lijkt me fantastisch. Lando is een hele snelle coureur. Ik ga met auto’s racen en als we het kunnen regelen dat Lando een keer meedoet, dan zou dat geweldig zijn. Hij is razendsnel en van zoiets zouden we zeker genieten.”

Rossi vervolgt zijn sportieve loopbaan in de GT-racerij, maar het is nog niet duidelijk wat de Italiaan precies gaat doen in 2022 en daarna. Voorlopig is alleen deelname aan de 12 uur van Abu Dhabi bevestigd. In het verleden heeft Rossi ook met WRC-auto’s gereden en heeft hij voor Ferrari met een Formule 1-auto getest. Er was in die tijd zelfs sprake van een mogelijke overstap naar de Formule 1, maar zover is het nooit gekomen.