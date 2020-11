Rossi prijst Mir: “Hij maakt op cruciale momenten de juiste keuze”

Mir reed zondag in de Grand Prix van Valencia naar de zevende plaats en stelde daarmee de titel veilig. De Spanjaard was in 2020 de meest constante coureur op de grid. In de afgelopen tien races stond hij maar liefst zeven keer op het podium. Bij afwezigheid van Marc Marquez was Rossi de enige coureur op de grid met een MotoGP-titel achter zijn naam. Met Mir heeft de MotoGP er een coureur bij die in de toekomst nog veel mooie dingen zal laten zien, denkt Rossi.

“Ik heb Mir gefeliciteerd met zijn kampioenschap”, zei Rossi na afloop van de race. “Hij heeft dit seizoen het MotoGP-kampioenschap in zijn tweede seizoen gewonnen en dat kan niet iedereen zeggen. Een klein aantal rijders heeft het bereikt om zo vroeg in hun carrière wereldkampioen te worden op het hoogste niveau. Hij is nog heel jong, maar hij maakt geen fouten en hij maakt altijd de juiste keuze op een cruciaal moment en hij is snel. Hij verdient de titel, samen met Suzuki. Ze hebben het ongelofelijk gedaan. De motor is fantastisch en ze verdienen deze wereldtitel.”

'Belangrijk dat ik race uitgereden heb'

Rossi is zelf bezig aan een matig seizoen. In zes achtereenvolgende races zag Rossi de finish niet, twee daarvan moest hij missen vanwege het coronavirus. Zondag lukte het wel, Rossi kwam op de twaalfde plaats aan de finish. “Op dit niveau moet je stap voor stap terugkomen op niveau”, sprak Rossi over zijn race. “Ik had deze race echt nodig, vorig weekend kon ik slechts vier ronden rijden. Ik had zes achtereenvolgende nulscores vanwege fouten, technische problemen en het coronavirus. We weten allemaal dat dit circuit moeilijk is, dit is de slechtste baan voor mij. We hebben alles geprobeerd. Helaas hadden we niet veel grip, maar het belangrijkste is dat ik de finish gehaald heb. Ik was niet snel genoeg, maar wel constant. Op fysiek vlak voelde ik me goed en dat is belangrijk.”

Rossi hoopt het seizoen enigszins positief af te kunnen sluiten tijdens de GP van Portugal: “Ik hoop dat we ons volgend weekend beter voelen met de motor en de banden. Ik hoop daar competitief te zijn.”