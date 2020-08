Rossi over lange afwezigheid Marquez: “We zijn menselijk”

HRC Honda bevestigde zaterdagmiddag dat het herstel van Marquez langer duurt dan aanvankelijk gedacht. De coureur brak zijn bovenarm tijdens de Grand Prix van Spanje en staat nu zeker tot oktober aan de kant. Daarmee is het zeker dat de MotoGP dit jaar een andere wereldkampioen krijgt. Het nieuws werd natuurlijk ook gehoord in de paddock, Yamaha-coureur Valentino Rossi was zaterdagmiddag een van de eerste coureurs die reageerde. “We hebben de laatste jaren gezien dat rijders op bijna miraculeuze wijze kunnen herstellen van een blessure”, zei Rossi. “Marquez probeerde vier dagen na een operatie aan een zware blessure weer op de motor te stappen. Maar dit laat vooral zien dat hij menselijk is, dat zijn we allemaal.”

Andrea Dovizioso had het nieuws net gehoord toen hij de media na afloop van de kwalificatie voor de GP van Stiermarken te woord stond. De Ducati-rijder denkt dat de situatie rond Marquez geen invloed heeft op zijn eigen titelkansen, maar noemde het ‘groot nieuws’ voor het kampioenschap. “Als Marc in Misano of misschien iets later op de machine geklommen was, had het iets veranderd aan het kampioenschap. Elke keer als hij op de baan is, staat hij ook bovenaan”, reageerde de drievoudig vice-kampioen. “Maar ik weet niet of het voor ons beter of slechter is. Het is groot nieuws voor het kampioenschap, maar niet voor ons kampioenschap, niet voor onze situatie.”

Volgens KTM-coureur Pol Espargaro, die zondag van pole vertrek tijdens de GP van Stiermarken, ontbreekt met Marquez de beste man op de grid en zorgt het ervoor dat de ware krachtsverhoudingen dit seizoen onbekend blijven. “Hij is op dit moment de beste rijder in de MotoGP”, zei Espargaro over zijn toekomstig teamgenoot. “Als hij hier niet is, kunnen wij niet zien hoe we er daadwerkelijk voorstaan. We weten niet hoe snel hij hier in Oostenrijk had kunnen zijn. Ik wens hem natuurlijk een spoedig herstel toe en hoop dat hij snel weer op de motor kan stappen.”

Met medewerking van Lewis Duncan