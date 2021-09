Aanstaand vader Rossi toont speciale helm voor GP van San Marino

Eerder deze zomer maakte de 42-jarige Rossi bekend dat hij samen met zijn vriendin Francesca een baby verwacht, zaterdagochtend werd met de speciale helm duidelijk dat het gaat om een dochter. De helm is zoals gewoonlijk ontworpen door Aldo Drudi, sinds jaar en dag de designer die de helmen van Rossi voor zijn rekening neemt.

Achterop de helm staat een klein gedicht, waarvan de vertaling luidt: "Wie weet, wie weet wie je bent. Wie weet wat je zult zijn. We zullen er alleen achter komen door te leven."

Waarschijnlijk is het niet de laatste speciale helm van Rossi. In oktober gaat de MotoGP terug naar Misano voor een tweede wedstrijd. Na 26 jaar houdt de man uit Tavullia het aan het eind van dit seizoen voor gezien. De Yamaha SRT-rijder stond na de vrijdagse trainingen op de negentiende plaats.

Aleix Espargaro onthulde vrijdag al een speciaal lid voor de San Marino GP. Het was een eerbetoon aan de Pixar-film 'Luca'. Franco Morbidelli presenteerde ook een speciale helm voor zijn eerste race in dienst van het Yamaha-fabrieksteam. De helm was voorzien van de tekst 'Proud to be Blue'.

Foto's: De speciale helm van Valentino Rossi

Helm van Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 1 / 4 Foto door: Valentino Rossi Helm van Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 2 / 4 Foto door: Valentino Rossi Helm van Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 3 / 4 Foto door: Valentino Rossi Helm van Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 4 / 4 Foto door: Valentino Rossi