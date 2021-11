Rossi nodigt oud-rivaal Lorenzo uit voor speciale race op ranch

In de tijd dat de beide coureurs samen voor Yamaha rijden was de pitbox verdeeld in twee kampioen. De rivaliteit tussen Valentino Rossi en Jorge Lorenzo was intens en duurde jaren. De afgelopen tijd hebben de coureurs toenadering gevonden, inmiddels hebben beiden hun laatste MotoGP-race gereden. Tijdens de motorshow EICMA in Milaan verklaarde de Spanjaard dat hij de afgelopen tijd veel met Rossi had gesproken en onthulde ook dat hij later dit jaar voor het eerst in actie komt op de VR46 Ranch.

“Toen ik aanwezig was in Aragon voelde ik veel bewondering voor hem”, zei Lorenzo in gesprek met onze zusterwebsite GPOne.com. “Hij was heel blij me te zien bij de races waar ik als toeschouwer was, we hebben veel gepraat. Uiteindelijk kreeg uit de uitnodiging om mee te doen aan de 100km del Campioni. Natuurlijk ga ik graag, dat is een prachtige uitnodiging.”

Lorenzo kent Rossi al heel wat jaren en wilde graag eens rijden op de ranch, maar dat kwam er nog nooit van: “Ik had er al eens over nagedacht om er eens te rijden, het ziet er fantastisch uit. Uiteindelijk waren er veel zaken die ervoor zorgden dat het nooit gebeurde, onder meer door onze duels op de baan en andere verplichtingen. Ik ben een groot liefhebber van het racen op dirt tracks en ik waardeer het heel erg dat hij me uitnodigt. Ik kon geen nee zeggen, ik zou eigenlijk naar Punta Cana gaan maar dat heb ik geschrapt om aanwezig te zijn op de ranch.”

De tijd van zijn wereldtitels liggen inmiddels enige tijd achter Lorenzo en de coureur geeft eerlijk toe dat hij niet meer in topvorm verkeert. “Sinds ik gestopt ben met mijn werk [als testrijder] voor Yamaha, heb ik nog maar één dag op de R1 gereden in Misano”, aldus Lorenzo. “Mijn huidige niveau, zeker op een circuit waar ik niet bekend ben, zal vrij laag zijn. Ik ben denk ik langzamer dan de andere coureurs. Het doel is om er gewoon twee of drie dagen van te genieten en te racen op een speciale dag, het zal voor Valentino waarschijnlijk zijn laatste grote race op twee wielen zijn.”