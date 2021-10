Rossi moet nog aan de bak: “Ben fysiek niet 100 procent”

Vanaf de twintigste startplek zag het er al niet florissant uit voor de 42-jarige veteraan, maar de worsteling werd alleen maar groter tijdens de twintig ronden durende wedstrijd. Uiteindelijk sleepte Valentino Rossi nog een WK-punt uit het vuur en eindigde hij op de vijftiende plaats in zijn laatste MotoGP-race op Amerikaanse bodem. De race van de Petronas Yamaha SRT-coureur werd bemoeilijkt door het feit dat de Italiaan niet fris aan de wedstrijd kon beginnen.

“Ik neem twee of drie rustdagen en dan moeten we hard trainen voor de komende races, mijn fysieke toestand in Amerika was een ramp”, gaf Rossi toe. “Het was ontzettend zwaar. De moderne MotoGP-machine is fysiek heel erg veeleisend en bij aanvang van de race op zondag ben je al moe van de trainingen op vrijdag en zaterdag. Je moet 100 procent fit zijn en bij voorkeur een jong iemand. Ik kan nog proberen om 100 procent fit te zijn, maar het gaat me niet meer lukken om jong te zijn.”

Rossi was op het Circuit of the Americas een van de weinige coureurs die voor de medium-achterband koos. Zijn verklaring daarvoor was simpel: “Ik gebruikte de medium omdat ik me daar tijdens de trainingen beter mee voelde, de soft vind ik maar niks”, voegde hij toe. “In de warm-up heb ik het nog geprobeerd, maar ik was te langzaam. We hebben besloten ons eigen pad te volgen, ook al waren [Brad] Binder en ik de enigen die deze band gebruikten. Het was wel de juiste keuze, ik was in ieder geval constant tot het eind van de race en ik kon zelfs wat andere coureurs inhalen. Het was geen wereldprestatie, maar gezien mijn snelheid was het niet slecht.”

"Zwaarste race van mijn leven"

Rossi was niet de enige Yamaha-coureur die in Amerika moeite had om de race te voltooien. Franco Morbidelli, nog steeds herstellende van een knieblessure, kon maar acht ronden echt tempo rijden voordat hij het zwaar kreeg. “Ik heb ongeveer zeven of acht ronden kunnen rijden voordat ik tempo moest minderen, ik had de finish anders niet gehaald”, zei Morbidelli, die op de negentiende plaats eindigde. “Ik had geen kracht meer in mijn benen, ik kon de motor niet goed besturen in bochten naar links en als ik moest remmen. Bij het veranderen van richting gebruikte ik alleen mijn armen en dat was heel moeilijk. Het was loodzwaar. Voor iedereen was dit zeker de zwaarste race van het seizoen, maar voor mij was het de zwaarste race van mijn leven. Met mijn huidige conditie was het een gigantische uitdaging.”