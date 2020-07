Rossi: Kampioenschap ‘nog niet voorbij’ voor Marquez

Marquez ging vorige week tijdens de openingswedstrijd van de MotoGP in Jerez hard onderuit en brak daarbij zijn bovenarm. Hoewel de Spanjaard zaterdag nog een moedige poging deed om vier dagen na de operatie terug te keren, bleek het niet mogelijk om de kwalificatie en race af te werken. Hij verklaarde dat hij het 'moest proberen', maar dat hij ook naar zijn lichaam moest luisteren omdat het 'gevaarlijk' werd. Het betekent dat Marquez twee nulscores achter zijn naam heeft staan. Dat zorgt er in een kort seizoen, tot nu toe staan er dertien races op de planning, voor dat de titelstrijd wagenwijd openligt.

Gevraagd naar zijn visie, zei Rossi: “Ten eerste hangt het ervan hoeveel punten Fabio [Quartararo] en Maverick [Viñales] scoren, maar ook [Andrea] Dovizioso. Het kampioenschap is kort en Marquez begint met een achterstand. Maar tijdens de eerste race heeft hij laten zien dat hij een ontzettend goed tempo kon rijden. Hij kan winnen. In de eerste race was hij de snelste. Ik denk dat het kampioenschap nog niet voorbij is.”

Zelf droomt Rossi nog altijd van een tiende wereldtitel, maar die lijkt de voorbije jaren verder weg dan ooit tevoren. Met een forse achterstand van Marquez zou er dus een mogelijkheid kunnen liggen, maar Rossi begon zelf ook niet al te best aan het seizoen. “Het is jammer, maar ik heb ook geen punten”, grinnikte Rossi. “Het is heel moeilijk als je het seizoen met 0 punten begint. Afgezien van het technische probleem in de eerste race was ik ook gewoon te langzaam. Nu staan we er beter voor, morgen wordt het lastig voor mij en iedereen. We hebben tijd nodig om aan de motor te werken. Het kampioenschap is korter dan normaal, maar nog steeds erg lang. We willen vooral sterk proberen te zijn en hopen competitief te zijn. Daar werken we zeker aan.”

Rossi begint zondagmiddag vanaf de vierde startplaats aan de Grand Prix van Andalusië. Merkgenoot Fabio Quartararo scoorde pole voor Maverick Viñales. VR46-protegé Francesco Bagnaia schopte het voor het eerst tot de eerste startrij van een MotoGP-race.