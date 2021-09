Bagnaia ging zondag in de 23 ronden durende race aan de leiding en wist de grote druk van Marc Marquez te weerstaan. De Spanjaard plaatste maar liefst zeven keer een aanval in de laatste drie ronden, maar Bagnaia gaf geen krimp. Daarmee werd Bagnaia de tweede coureur uit de VR46-opleiding die een MotoGP-race wist te winnen. Franco Morbidelli behaalde vorig jaar de eerste VR46 MotoGP-overwinning. Rossi had in aanloop naar de race veel contact met Bagnaia en probeerde hem van de bandenkeuze te overtuigen, iets waar Bagnaia in het verleden wel vaker de verkeerde keuze mee maakte.

“Ik wil eerst zeggen dat ik ontzettend blij voor Pecco ben. Hij is een geweldige vriend van me, we brengen veel tijd door samen”, zei Rossi, die negentiende werd en over zijn eigen wedstrijd weinig te melden had. “Ik feliciteer hem van harte met de overwinning, de eerste zege in de MotoGP is een moment dat hij als coureur nooit meer zal vergeten. Ook een overwinning op deze manier pakken met een prachtig gevecht, dat is schitterend. Hij verdiende het echt. Hij is al het hele jaar snel en hij is bijzonder sterk met de Ducati. Ik heb hem voor de race al gezegd dat het zijn moment was om eens een race te winnen, hij heeft de snelheid zeker. In het verleden maakte hij vaak de verkeerde bandenkeuze. Zaterdag heb ik echt geprobeerd hem te hypnotiseren en te zeggen dat hij voor hard/soft moest gaan, hij heeft soms vreemde keuzes gemaakt. Op de ochtend van de race zag ik hem weer en heb ik het weer gezegd, gelukkig heeft hij geluisterd.”

Rossi benadrukte na de overwinning van Bagnaia nog eens hoe belangrijk het werk van de VR46 Academy is geweest. “Ik ben erg trots op het werk van de Academy, we hebben Pecco in Moto3 opgepikt en we hebben hem geholpen dit niveau te bereiken. Dat is een mooie prestatie. Ze investeren enorm, je moet een sterke rijder worden. We zijn trots dat hij op dit niveau zo goed presteert, ook voor Italië is het goed dat er een winnaar op de Ducati zit. Het is fantastisch.”

Voor Ducati was de overwinning extra speciaal. Het was op de dag af vijftig jaar geleden dat het Italiaanse merk debuteerde op het hoogste niveau.