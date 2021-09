Eerder dit jaar maakte Tanal Entertainment namens prins Abdulaziz bin Abdullah bin Saud bin Abdulaziz Al Saud van Saudi-Arabië bekend dat het een deal overeengekomen was met VR46 en oliemaatschappij Aramco om vanaf 2022 als hoofdsponsor actief te zijn van Rossi’s MotoGP-team. Aramco liet enige tijd daarna aan deze website weten dat er helemaal geen sprake was van een dergelijke sponsordeal, iets wat in juni nog eens benadrukt werd toen de CEO van Aramco de MotoGP-paddock in Assen bezocht.

Tanal Entertainment en de prins hebben altijd stellig volgehouden dat de deal in kannen en kruiken is, ook Rossi heeft zijn vertrouwen meermaals uitgesproken. Feit is dat de tijd begint te dringen en dat de situatie nog altijd niet geklaard is. VR46 heeft een overeenkomst met Ducati voor motoren in 2022, maar de titelsponsor en line-up zijn nog altijd niet officieel bevestigd. Gevraagd naar de status van het project, zei Rossi vrijdag in Misano: “Ik denk dat we volgend jaar met een team starten, maar ik weet niet wanneer het officieel wordt.”

De hele klucht rond de al dan niet bestaande sponsordeal heeft een prominente rol gekregen in het jaar dat Rossi afscheid neemt van de MotoGP. “Het is voor mij een grote afleiding om telkens weer die vragen over het team te beantwoorden”, reageerde Rossi enigszins geïrriteerd op een vraag van Motorsport.com. “Het is moeilijk omdat het veel tijd kost en ik probeer me nog steeds als rijder te concentreren, maar ik krijg vooral vragen over mijn team voor volgend jaar. Eerlijk gezegd weet ik het gewoon niet. Ik probeer mijn steun te geven, maar ik ben geconcentreerd op andere dingen en ben wat dat betreft geen woordvoerder. Ik heb het laatste nieuws over het team voor volgend jaar niet, ik volg het proces niet van heel dichtbij omdat ik vooral bezig ben met rijden. Ik heb al twintig keer antwoord gegeven, maar jullie blijven dezelfde vraag stellen. Ik kan jullie vertellen wat ik weet, maar ik heb geen nieuws.”

Onzekerheid over verdere samenwerking met Yamaha

Vrijdag bevestigde Yamaha-teambaas Lin Jarvis in gesprek met Motorsport.com dat het Japanse merk de mogelijkheden bekijkt om volgend seizoen met een eigen team in de Moto2-klasse uit te komen. Yamaha wil daarmee in de voetsporen treden van Honda en KTM, die al met eigen teams actief zijn op het tweede niveau. Rossi’s team runt op dit moment samen met Yamaha een Moto2-team in het CEV-kampioenschap. De Italiaan bevestigde dat er met Yamaha gesproken over het team in Moto2, maar dat nog niet duidelijk is of het tot een samenwerking komt.

“Over de situatie in Moto2 voor volgend jaar is nog geen duidelijkheid”, verklaarde Rossi. “We hebben met het team in het CEV-kampioenschap een goede organisatie om jonge Yamaha-rijders te helpen. Die komen vooral uit Azië. Ik heb erover gesproken met Lin, ze willen een Moto2-team in het wereldkampioenschap. Daar hebben we al eerder over gesproken, ook omdat we al een paar jaar samenwerken. Ik weet niet of het gaat gebeuren en of we het project samen gaan doen. Ik ken de situatie op dit moment niet heel goed. Het is mogelijk, maar ik weet het niet.”