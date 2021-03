Rossi heeft smaak te pakken: “Voelde me weer echt coureur”

De negenvoudig wereldkampioen was afgelopen weekend bij zijn debuut voor SRT meer dan anderhalve seconde langzamer dan de topcoureurs aan het front. Ook was hij niet te spreken over de nieuwe fiets van Yamaha. Woensdag begon de tweede test en hing de vlag er een stuk beter bij. Rossi was onder de indruk van het nieuwe frame en verklaarde ook dat Yamaha op het vlak van topsnelheid wel degelijk progressie geboekt heeft.

“Het ging een stuk beter”, zei Rossi over de woensdag op het Losail Circuit. “Ik sta dertiende en dat is niet geweldig, maar ik ben qua rondetijd wel een seconde vooruitgegaan. Ik heb een beter tempo, het gevoel met de motor is beter en het team heeft hard gewerkt. Ik zit nog niet op het niveau van de toprijders, maar ik ben blij dat ik er dichter bij zit. Vandaag voelde ik me weer een echte rijder. Ik reed goed, we hebben nieuwe dingen geprobeerd en zijn doorgegaan met het nieuwe frame. Dat was positief. Het was dus niet slecht. We missen nog wel wat, maar er komen nog wat dagen aan. Het nieuwe chassis is beter, we zijn beter in de bochten. Met het chassis van vorig jaar was dat wat minder, maar deze is op dat vlak een stuk beter. Ik heb niet hetzelfde gevoel als in 2019, maar het is beter en we hebben ook wat positieve zaken gevonden. Ook hebben we aan de aerodynamica gewerkt met een nieuwe fairing en dat was geweldig. We hebben de topsnelheid verbeterd en daar ben ik blij mee, ook al is Ducati nog steeds 10 kilometer per uur sneller.”

Afgelopen weekend was het nog miserie met het nieuwe frame, maar dat had volgens de Italiaan alles te maken met het rubber van Michelin. “Ik had zondag problemen met de banden, de grip viel tegen. Daar was ik mee aan het worstelen, vandaag ging het een stuk beter. Alles is beter en dan is mijn tempo ook beter, evenals m’n stijl. In bepaalde bochten ben ik nog niet sterk genoeg, zeker aan het begin van de bocht. Het is een compleet iets, zeker wanneer je veel moet proberen is het beter om goed van start te gaan. Het is niet eenvoudig als het niet loopt, maar ook fysiek voel ik me nu beter.”