Rossi heeft groen licht voor deelname aan GP van Europa

Rossi moest de afgelopen twee GP's in Aragon laten schieten nadat hij bij terugkomst uit Frankrijk positief bevonden werd op het coronavirus. Ook deze week leverde hij nog een positieve test af. Donderdag werd Rossi opnieuw getest en bleek hij toch negatief te zijn, hij en zijn begeleidingsteam begonnen daarop aan de reis naar Valencia. Daar kreeg de Italiaan nog geen toegang tot de paddock, daarvoor moest hij een tweede PCR-test doen. Vrijdagmiddag kwam kort na afloop van de tweede vrije training het bericht dat Rossi negatief bevonden is en dat hij de rest van het weekend gewoon kan deelnemen.

Rossi werd tijdens de vrijdagse trainingen vervangen door Garrett Gerloff, die het niet onverdienstelijk deed op het Circuit Ricardo Tormo. In de tweede vrije training stond de Amerikaan even in de top-tien. Uiteindelijk zou hij op anderhalve seconde van Jack Miller op de achttiende plaats eindigen. Met de terugkeer van Rossi zit zijn taak erop, al staat hij naar verwachting de rest van het seizoen op reserve bij Yamaha.