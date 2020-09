Rossi grapt: "De VR46 Academy was toch niet zo'n goed idee"

De GP van San Marino was behalve de podiumplaatsen van Morbidelli en Bagnaia behoorlijk succesvol voor de VR46 Academy, die in 2014 opgericht werd door Rossi. In de Moto2 scoorde Luca Marini een nieuwe overwinning voor VR46-teamgenoot Marco Bezzecchi. Rossi was zelf in het eerste deel van de race ook nadrukkelijk aanwezig in de kop van de koers, maar hij kon het tempo van pupil Morbidelli niet volgen. Ook Bagnaia, die na een beenblessure terugkeerde, was in de slotfase sneller. Rossi werd in de laatste ronde van het podium gestoten door Suzuki-rijder Joan Mir, maar was blij dat twee leerlingen op het podium stonden.

“We hebben slangen opgevoed die mij nu opeten”, grapte Rossi. “Het geeft ontzettend veel voldoening omdat het op dit niveau een unieke prestatie is. Als we alle drie op het podium gestaan zouden hebben, was het een historisch moment geweest. Ik ben een beetje teleurgesteld omdat ik ontbrak, maar aan de andere kant ben ik blij. Er was tijdens de race een moment dat ik mezelf afvroeg waarom ik aan de Academy begonnen was. Serieus, het geeft erg veel voldoening, we werken altijd hard om ze te laten groeien. We hebben iets moois gedaan voor de Italiaanse motorsport, het is alleen jammer dat ze zo vroeg zo sterk zijn. Maar als ik stop, hebben we wel rijders om voor te juichen. Daar ben ik blij mee.”

Rossi staat op de zesde plaats in het wereldkampioenschap, slechts achttien punten achter WK-leider Andrea Dovizioso. Toch denkt hij iets meer snelheid te moeten vinden om in aanmerking te komen voor een tiende wereldtitel. “Het begint interessant te worden”, verklaarde Rossi over het kampioenschap. “Ik moet nog sneller worden om voor het kampioenschap te vechten, maar als ik tweede was geworden zou ik maar tien of elf punten achterstand gehad hebben. Het is heel erg close en er is geen duidelijke favoriet, iedereen heeft zo zijn problemen gehad. Ik sta op slechts achttien punten achterstand en ik geef niet op, er kan echt van alles gebeuren.”

Met medewerking Lewis Duncan