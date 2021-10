Rossi: "Enorm jammer" dat Rea geen kans in MotoGP krijgt

Jonathan Rea heeft het WK Superbikes het afgelopen decennium gedomineerd met zes wereldtitels op rij tussen 2015 en 2020. In die tijd won hij ook zo’n honderd races. De Noord-Ierse coureur heeft overigens wel degelijk een verleden in de MotoGP. In 2012 was hij in Aragon en Misano de vervanger van Casey Stoner en scoorde twee top-acht resultaten, waarmee hij grote indruk maakte op het team. Ondanks talloze geruchten en flirtpartijen met de MotoGP-paddock, is Rea altijd in het WK Superbikes gebleven. Volgens Valentino Rossi is het een gemis dat Rea de overstap naar de MotoGP nooit gemaakt heeft.

“Het duel tussen Rea en Razgatlioglu is dit jaar heel vermakelijk en ontzettend leuk om te volgen”, vertelde Rossi. “Het zijn twee Superbike-coureurs die op hun top presteren en dat levert heerlijke duels op. Ik denk dat het heel jammer is dat Johnny Rea geen kans heeft gekregen in de MotoGP, vijf of zes jaar geleden had hij de stap moeten zetten. Hij rijdt heel goed en heeft de potentie om sterk te zijn in de MotoGP, misschien nu ook nog wel.”

Rea en Toprak Razgatlioglu hebben dit seizoen elk 11 overwinningen en 25 podiums gepakt. Door twee crashes in Portimao heeft Rea een achterstand van 24 punten opgelopen op zijn Turkse rivaal. Razgatlioglu gaat aan het eind van dit seizoen een Yamaha M1 MotoGP-machine testen, nadat hij eerder al in verband werd gebracht met een zitje bij Petronas SRT. Rossi is benieuwd wat hij kan bereiken.

“Toprak is jong, modern en fysiek heel goed voorbereid, daarom heb ik veel bewondering voor hem”, aldus Rossi. “Hij heeft altijd geweldige controle over de machine en dat is volgens mij zijn sterke punt. Hij is heel snel en het wordt interessant wat hij op de M1 kan bereiken, hij kan waarschijnlijk meteen competitief zijn. Hij is jong en heeft veel potentie.”

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WorldSBK, Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images