Rossi denkt dat stewards ‘op hoger niveau moeten presteren’

In de Moto3-race van een week geleden viel Celestino Vietti buiten het podium nadat hij op het groene deel aan de buitenkant van de baan kwam. Tijdens de Moto2-race van zondag werd Spanjaard Jorge Martin bestraft omdat hij bij het uitgaan van bocht 8 over het groene reed. De KTM-protegé moest zijn overwinning inleveren. In de MotoGP-klasse ging Pol Espargaro ook van de baan in de laatste bocht, hij ging in gestrekte draf af op de finish en mocht zijn derde plaats houden. Een van de argumenten in het voordeel van Espargaro was dat hij buiten de baan ‘gedwongen’ werd door Jack Miller en uiteindelijk van de eerste naar de derde plaats zakte. Die mening werd overigens niet gedeeld door Suzuki-rijder Joan Mir.

Ook Rossi is van mening dat het werk van de stewards nauwkeuriger bekeken moet worden, al blijft het een lastig verhaal vanwege de verschillende situaties. “We hebben veel discussie in de Safety Commission want men is de controle over de situatie verloren”, reageerde hij zondag na de race. “Wat mij betreft moet je nooit op het groene deel (buiten de baan) komen, nooit. Alle rijders kunnen tijdens de race een paar keer op het groene deel komen [en de baanlimieten overschrijden], dat mag drie of vier keer. Als rijder probeer je die regel in je voordeel te gebruiken. Ik vind dat je iedere keer je positie terug moet geven als je buiten de baan komt, of dat er een tijdstraf op moet staan. Nu zijn de circuits veiliger, maar je moet maar denken dat het groene deel er niet is en dat er gras ligt of dat het een grindbak is. Dan kan niemand erop komen. Dat is volgens mij de enige manier om het op te lossen.”

Rossi gaf toe dat de stewards, een drietal dat tegenwoordig aangevoerd wordt door voormalig wereldkampioen Freddie Spencer, sinds het Zarco-incident onder een vergrootglas ligt. “Wat betreft het werk van de stewards. De situatie is niet makkelijk, na het incident van Zarco liggen ze onder een vergrootglas. Wat er vooral moet gebeuren is dat ze situaties op een consistente manier beoordelen. Nu delen ze de ene straf uit bij het ene incident, maar soms doen ze ook wat anders. Ik weet dat het niet makkelijk is, zeker niet met Moto2 en Moto3. Maar we moeten het niveau [van de stewards] verhogen denk ik.”