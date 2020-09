Rossi crasht na anderhalve ronde: “Het verandert niet veel”

Rossi moest zondag vanaf de zevende startplaats vertrekken en maakte een goede start. Hij kon er echter niet lang van genieten. Al na anderhalve ronde schoof de Italiaan onderuit in bocht 4. Hij reed nog wel een paar ronden, maar besloot uiteindelijk binnen te komen. Hoewel Rossi vanzelfsprekend baalde van de buiteling, verklaarde hij dat hij toch niet heel competitief was tijdens de race.

“We hebben veel gesproken over het kampioenschap en dat begrijp ik omdat de verschillen klein zijn, ik heb vandaag punten verloren maar dat verandert niet veel”, aldus Rossi. “We staan met veel rijders dicht op elkaar en het kampioenschap ligt nog open. Alles kan nog gebeuren. We moeten wel sterker worden om competitief te zijn, ik had vandaag niet veel grip. Ik weet het niet. Na anderhalve ronde crashte ik omdat ik volgens mij een fout maakte in bocht 4. Ik was niet heel competitief. Ik had voor het kampioenschap nog wel wat kunnen doen, maar we moeten sneller zijn.”

Het leek erop dat de oude problemen van Rossi terug waren. Op een vraag van Motorsport.com wat de problemen precies waren, zei Rossi: “We moeten proberen om de grip in de acceleratie te verbeteren. Dat is niet ons sterkste punt. We hebben wat verschillende dingen geprobeerd en gisteren ging het niet slecht. Maar vanochtend was het al minder, zeker het glijden in de bochten en de degradatie van de achterband. Ik weet niet precies wat mogelijk was, maar vorige week was ik competitiever.”