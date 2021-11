Rossi blikt terug op loopbaan: “Ik heb veel betekend voor de sport”

De negenvoudig wereldkampioen neemt dit weekend tijdens de Grand Prix van Valencia afscheid als actief MotoGP-coureur. De 42-jarige rijder maakt dit weekend zijn 432ste Grand Prix-start en heeft 115 overwinningen, waarvan 89 in MotoGP, en een totaal van 199 podiums. Rossi heeft daarnaast een grote rol gespeeld in de populariteit van de MotoGP in de afgelopen twee decennia. Dat is voor Rossi zelf een van zijn grootste prestaties.

“Het meest positieve van mijn carrière is dat veel mensen de MotoGP zijn gaan volgen dankzij mij en dat de sport steeds groter werd. Ik werd een bekendheid in Italië, maar ook over de hele wereld”, keek Valentino Rossi tijdens een speciale persconferentie terug op zijn loopbaan. “Het is goed te begrijpen dat ik tijdens mijn loopbaan veranderd ben in een icoon en dat is prachtig, het is belangrijk wat er op het circuit gaande is, maar ook daarbuiten. Dat is volgens mij het mooiste van mijn carrière.”

De negen machines waar Rossi gedurende zijn carrière wereldkampioen mee werd, staan dit weekend in de paddock van het Ricardo Tormo Circuit opgesteld. Rossi hoopt zijn laatste weekend als MotoGP-coureur “op een normale manier” door te komen, al heeft hij wel een vreemd gevoel. “Ik heb deze persconferentie altijd voor me gezien, maar niet hier in Valencia. Dat is niet echt mijn favoriete plek”, vervolgde Rossi. “Maar zo is het nu eenmaal, het is een vreemd gevoel. Ik probeer het als een normaal weekend te behandelen, het is een goed moment voor iedereen. De vakantie komt eraan na een lang seizoen en het is heel snel weer maart, iedereen is blij dat ze even naar huis kunnen. Ik denk dat het maandag anders zal voelen, dan begint een nieuw leven voor mij. We gaan natuurlijk door met autoracen, maar ik probeer eerst van dit laatste weekend te genieten en dan zal het andere leven na de MotoGP beginnen.”