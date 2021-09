Rossi blij met Dovizioso als laatste teamgenoot in MotoGP

Yamaha heeft bevestigd dat vijftienvoudig MotoGP-racewinnaar Dovizioso later deze maand terugkeert in de MotoGP. Tijdens de Grand Prix van San Marino stapt hij op de vrijgekomen SRT M1 van Franco Morbidelli, die op zijn beurt naar het fabrieksteam trekt. Daarmee komt enigszins verrassend een einde aan de sabbatical van Dovizioso, die een stap terugdeed na zijn vertrek bij Ducati. De 34-jarige coureur is al de vijfde teamgenoot van Valentino Rossi in een turbulent seizoen bij het Sepang Racing Team. Morbidelli moest na de Duitse Grand Prix onder het mes vanwege een knieblessure en dankzij de personele problemen bij Yamaha kwam men nooit echt in rustig vaarwater.

Met Dovizioso als zijn laatste teamgenoot kan Rossi echter wel leven, liet hij weten op een vraag van Motorsport.com. “Ik ben blij met Dovi, hij heeft veel ervaring, is erg snel en vooral omdat we samen een goede band hebben. We hebben sinds 2008 altijd met elkaar geduelleerd en ik ben blij dat hij terugkeert. Ik denk ook dat hij Yamaha iets kan geven om de motor te verbeteren, ik ben blij dat we teamgenoten worden.”

Sterke punten Ducati zijn niet de sterke punten van Yamaha

Yamaha-testrijder Cal Crutchlow was in 2012 bij Tech3 en 2014 bij Ducati al teamgenoot van Dovizioso. De Brit denkt dat de drievoudig vice-kampioen een meerwaarde kan zijn voor Yamaha, maar stelt wel dat de sterke punten van de coureur niet corresponderen met de Yamaha. “Ik weet nog niet wat hij Yamaha kan brengen”, reageerde Crutchlow. “Het gaat heel anders zijn dan wat hij tot nu toe gedaan heeft. Hij is gewend aan veel vermogen op het rechte stuk, maar Dovi is een geweldige kerel en die gaat het vast heel goed doen. Ik hoop het ook natuurlijk, het mooie is dat we volgend jaar op een bepaalde manier samen kunnen werken tijdens bepaalde tests. We zijn compleet andere rijders, maar we weten heel goed wat nodig is om een motor te ontwikkelen. Hopelijk krijgt hij de Yamaha onder de knie. Hij heeft lang bij Ducati gezeten en zijn voordelen daar zullen niet hetzelfde zijn als zijn voordelen bij Yamaha. Het gaat niet eenvoudig worden, maar ik ben benieuwd hoe hij het gaat doen. Natuurlijk zal ik met hem en de andere Yamaha-rijders werken, we zullen snel weten wat de situatie is.

Crutchlow heeft nu enkele races achtereen gereden. Eerst voor Morbidelli bij SRT en daarna voor Viñales bij het fabrieksteam. Morbidelli neemt in Misano de plek in bij het fabrieksteam en zal in 2022 een volledig seizoen rijden voor de Yamaha-hoofdmacht. Motorsport.com heeft eerder deze week kunnen melden dat Moto2-coureur Xavi Vierge het aanbod om een race bij Petronas te rijden heeft afgeslagen. Waarschijnlijk krijgt Jake Dixon nog een kans zich in de kijker te rijden.