Rossi bezorgd over racetempo: "Het is net zoals vorig jaar"

De voorbije jaren heeft Yamaha het wel vaker moeilijk gehad met de bandenslijtage van de motor. Tijdens de race komen ze steevast in de problemen met een snel verslijtende achterband, zodat ze de rol moeten lossen. De nieuwe Michelin-banden voor 2020 moeten dat probleem verhelpen door duurzamer te zijn en geleidelijker te verslijten. De extra grip blijkt vooral goed nieuws voor de rijders van Yamaha en Suzuki, zo viel te horen na de testdagen in Qatar.

Toch is Yamaha-rijder Valentino Rossi nog lang niet tevreden. Volgens de 40-jarige Italiaan blijft de slijtage van de achterband een probleem. Rossi sloot de test af als twaalfde na een valpartij. "Ik was sterk op de eerste band, maar ik ben pas twaalfde omdat ik crashte met de tweede band", legde Rossi uit. "Waar ik veel bezorgder over ben is ons racetempo. Net zoals vorig jaar beginnen we het moeilijk te krijgen in het tweede deel van de race met de handen, vooral de achterband. Jammer genoeg kan ik het tempo niet volhouden. We hebben het verschillende keren geprobeerd. We hebben data en moeten begrijpen hoe dat komt, en dat dan oplossen voor de eerste race."

Rossi is op zich niet zo ontevreden met zijn nieuwe motor, maar als de achilleshiel van Yamaha niet wordt opgelost, wacht er andermaal een moeilijk seizoen. "In het algemeen is het gevoel niet zo slecht. We hebben de afstelling verbeterd. In de eerste ronden ben ik altijd best snel, maar bandenslijtage is een groot probleem voor ons en het is te vergelijken met wat er vorig jaar gebeurde. We zijn dus bezorgd. Het is moeilijk te begrijpen, want in Maleisië was het heel goed. Hier hebben we er meer last van."