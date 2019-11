Rossi rijdt 400ste Grand Prix op "iconisch" Phillip Island

De ervaren Italiaan is de eerste coureur die de mijlpaal van 400 GP’s bereikt. Het is ook het moment waarop Rossi een lastige periode wil doorbreken. De voorbije races in Aragon en Thailand verliepen bijzonder teleurstellend en vier ronden voor het einde van de Japanse Grand Prix kwam hij ten val. Daardoor staat hij in het MotoGP-kampioenschap nu op de zevende plaats, achter Fabio Quartararo.

Hoewel Rossi zich niet erg bewust was van z’n 400ste Grand Prix-deelname, stelde de coureur dat het mooi was om juist op Phillip Island zijn jubileum te vieren: “Het is mooi om hier in Phillip Island m’n 400ste Grand Prix te rijden. Het is een iconische plek voor de MotoGP. Iedere rijder houdt van dit circuit omdat het speciaal is in vergelijking met andere plekken. Het is een van de beste plekken. Iedereen zou ervoor betalen als het weekend zo zou blijven met de blauwe lucht en de zon, maar dat gaat helaas niet zo blijven. We moeten vechten met de moeilijke omstandigheden op Phillip Island, maar dat is een voorrecht.”

Gevraagd of de coureur nog gemotiveerd is om elk weekend alles te geven, zei Rossi: “Wat betreft de motivatie is het zeker dat alles makkelijker gaat als je goed scoort, dan kun je meer genieten”, aldus Rossi. “Als je in een moeilijke periode zit, blijf je ook gemotiveerd om verder te gaan en terug te keren aan de top. Je wilt sterk zijn.” Wat betreft zijn toekomst merkte hij op dat de MotoGP de afgelopen jaren flink veranderd is. “Je moet nu al heel vroeg een beslissing nemen over je toekomst”, verklaarde de coureur, wiens contract aan het eind van 2020 afloopt. “Bijna een jaar van tevoren moet je het weten en voor de eerste race van het seizoen moet je tekenen. Dat is de laatste jaren veranderd en je moet heel vroeg weten wat je wilt en wat er met de machines gaat gebeuren.”