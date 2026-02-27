Ronderecord Bezzecchi in MotoGP-training Thailand, Bagnaia mist Q2

Met slechts één vrije training achter de kiezen stond de eerste belangrijke sessie van de MotoGP Grand Prix van Thailand al voor de deur. Om 9.00 uur Nederlandse tijd begonnen de 22 rijders aan de training, waarin meteen veel op het spel stond: voor de tien snelste rijders van deze sessie lag namelijk een startbewijs voor Q2 klaar.

Hoewel de snelste tijden in de training meestal pas in de absolute slotfase worden gereden, lag het tempo ditmaal al vroeg hoog. Nadat Jorge Martín de eerste richttijd noteerde, dook Marco Bezzecchi met 1.29.192 meteen al onder de tijd die hem 's ochtends de eerste positie opleverde. Ditmaal kon de Italiaan van Aprilia echter niet lang van de koppositie genieten.

Na ruim tien minuten nam Fabio Di Giannantonio namelijk het heft in handen door slechts één duizendste van een seconde onder de tijd van Bezzecchi te duiken. Met deze tijd stond de rijder van VR46 Ducati halverwege de sessie nog altijd bovenaan, voor Bezzecchi, Álex Márquez, Ai Ogura en Pedro Acosta. Opvallend was de teleurstellende zeventiende plaats van Francesco Bagnaia op dat moment.

De situatie van Bagnaia werd vervolgens nog gecompliceerder, doordat donkere wolken zich samenpakten boven het Chang International Circuit. Vanwege de dreiging van regen verschenen veel rijders al vroeg in de tweede helft van de sessie met nieuw rubber op de baan om te proberen een plek in de top-tien te veroveren. Er begon echter ook wat regen uit de donkere wolken te vallen.

Het weerhield Joan Mir er niet van om de top-tien te bestormen, wat ten koste ging van Marc Márquez. De regerend wereldkampioen wist zich niet veel later ook te verbeteren en schoof daarmee op naar de vierde plaats. Wel zorgde Martín er kort daarna voor dat Márquez weer een plekje prijs moest geven. Met nog vijf minuten voor de boeg ging ook Álex Márquez aan hem voorbij.

De regen zette niet echt door en dus konden de rijders in de absolute slotfase op jacht naar nieuwe verbeteringen. Eerst verbeterde Di Giannantonio de snelste tijd verder naar 1.29.010, maar dat bleek niet genoeg voor de koppositie aan het einde van de training. Die eer was namelijk voor Bezzecchi, die met 1.28.526 en passant een nieuw ronderecord reed in Buriram.

Op vier tienden klokte Marc Márquez uiteindelijk de tweede tijd, terwijl Di Giannantonio de top-drie completeerde. Op meer dan zes tienden klokte Acosta de vierde tijd, voor Martín en Álex Márquez. Mir was de nummer zeven, al zaten Brad Binder, de laat gecrashte Ogura en Johann Zarco binnen een tiende.

Dat gold eveneens voor Luca Marini, maar de tweede Honda HRC-rijder was de nummer elf en dus greep hij naast een plekje in Q2. Ook Maverick Viñales, Franco Morbidelli en Raúl Fernández vielen nipt buiten de boot. Zij krijgen zaterdag in Q1 gezelschap van onder meer Bagnaia en Fabio Quartararo, die de vijftiende en zestiende tijd noteerden. Ook rookies Diogo Moreira (achttiende) en Toprak Razgatlioglu (21e) verschijnen in het eerste deel van de kwalificatie.

Het MotoGP-programma in Thailand wordt zaterdag om 4.10 uur Nederlandse tijd vervolgd met de tweede vrije training. Aansluitend volgt de kwalificatie voor beide races in Buriram.

Uitslag: Training MotoGP GP van Thailand