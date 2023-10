Ronderecord bezorgt Martin pole voor MotoGP-races Australië

Na de vrijdagse actie op Phillip Island besloot Alex Rins om op zaterdag niet meer op te stappen voor de Grand Prix van Australië. De LCR Honda-coureur ondervond nog te veel fysiek ongemak door de blessures die hij bij zijn crash in Italië opliep en koos er dus voor om de rest van het raceweekend te laten schieten. Zodoende kwamen er 21 coureurs in actie tijdens de afsluitende training - waarin Jorge Martin de snelste tijd noteerde - en de kwalificatie, die om 1.50 uur Nederlandse tijd van start ging.

Quartararo vroeg klaar, Bagnaia en Marquez wel door

In de tweede oefensessie op vrijdag slaagden diverse grote namen er niet in om direct door te dringen tot Q2. Het eerste segment van de kwalificatie beloofde dus een spannende strijd om de twee laatste plekjes in Q2 te worden tussen onder meer Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo, Alex en Marc Marquez en Luca Marini. Het was echter Miguel Oliveira die met 1.30.500 de eerste serieuze richttijd op de klokken zetten, al dook Bagnaia daar met zijn eerste poging ruim onderdoor met 1.28.784. In zijn slipstream gingen Quartararo en Joan Mir naar de tweede en derde positie, al werden daarna de nodige verbeteringen genoteerd. Zo kwam Augusto Fernandez met 1.28.435 in zijn tweede ronde naar P1. Na de eerste run bezat de GasGas Tech3-rijder dan ook de eerste stek, terwijl Bagnaia op P2 eveneens voorlopig geplaatst was voor Q2.

In de laatste vijf minuten van Q1 keerden de elf coureurs terug op het asfalt voor hun tweede en laatste run en de beslissing in de strijd om de laatste plekken in Q2. Bagnaia opende goed met zijn eerste poging naar 1.28.160 te snellen, waarna alle rijders nog één kans kregen om hun tijd aan te scherpen. Dat lukte vrijwel iedereen, maar de tijd van Bagnaia bleef voor iedereen buiten bereik. De regerend wereldkampioen plaatste zich dus voor het tweede kwalificatiedeel en kreeg daarin gezelschap van Marc Marquez, die slechts 0.077 seconde toegaf op de Ducati-rijder. Alex Marquez viel net buiten de boot op P3, voor Augusto én Raul Fernandez. Mir reed de zesde tijd, terwijl Quartararo de zevende tijd reed en beide races vanaf P17 moet aanvangen. Marini, Oliveira, Franco Morbidelli en Takaaki Nakagami completeerden het veld.

Uitslag Q1 MotoGP GP van Australië

Martin buiten bereik door nieuw ronderecord

Met Bagnaia en Marquez was het deelnemersveld voor de strijd om pole-position in Australië compleet. Direct na de start van de sessie om 2.15 uur Nederlandse tijd verschenen alle twaalf rijders meteen op de baan voor hun eerste run, waarbij Martin het veld aanvoerde. De Pramac-coureur opende meteen razendsnel door met 1.27.869 de snelste tijd van het weekend tot dusver te rijden. Die tijd scherpte hij met zijn tweede poging aan tot 1.27.846. Dat was genoeg voor Martin om het veld aan te voeren na de eerste run van Q2, op twee tienden gevolgd door Brad Binder en met Bagnaia op vier tienden van een seconde op P3.

Marquez had zijn eerste run vroegtijdig afgebroken en besloot om voor zijn tweede run het achterwiel van Bagnaia op te zoeken. Ook toen de WK-leider de uitloopstrook van bocht 4 opzocht, bleef de zesvoudig MotoGP-kampioen in de slipstream van de Ducati zitten. Het leverde hem echter niet de snelste tijd op, want die ging met de eerste ronde van de tweede run naar Martin. De nummer twee in de WK-stand versnelde naar 1.27.246 en zette daarmee een nieuw ronderecord, al moest hij afwachten of er nog iemand onderdoor zou gaan in de laatste anderhalve minuut van de sessie.

Dat gebeurde niet, waardoor Martin zich verzekerde van de pole-position voor de Australische Grand Prix en de sprintrace op Phillip Island. Op ruim vier tienden achterstand volgde Binder op de tweede positie, terwijl Bagnaia daar vlak achter zat om de eerste startrij te completeren. Aleix Espargaro kwam tot de vierde tijd, voor Johann Zarco en Fabio di Giannantonio. Marquez moest het uiteindelijk doen met de zevende positie op driekwart seconde van Martin. Hij krijgt tijdens de twee races gezelschap op de derde rij van Jack Miller en Maverick Viñales. Marco Bezzecchi, Pol Espargaro en Enea Bastianini completeerden de top-twaalf.

De MotoGP-rijders maken zich door de dreiging van slecht weer op zondag nu op voor de Grand Prix van Australië, die zaterdag om 6.10 uur Nederlandse tijd begint. De sprintrace vindt - als het weer dat toelaat - zondag om 5.00 uur plaats.

Uitslag Q2 MotoGP GP van Australië