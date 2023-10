Martin pakt met ronderecord in Thailand vierde MotoGP-pole van 2023

De zaterdag van de MotoGP in Thailand werd afgetrapt met de tweede vrije training. Aprilia maakte in de afsluitende oefensessie een goede indruk, want Maverick Viñales klokte de snelste tijd. Hij bleef zowel teamgenoot Aleix Espargaro als Francesco Bagnaia minder dan een halve tiende voor. Het drietal plaatste zich vrijdag al rechtstreeks voor Q2, maar diverse andere grote namen slaagden daar niet in. Zo werden Marc Marquez en Jack Miller veroordeeld tot het eerste deel van de kwalificatie, evenals snelle rijders als Fabio di Giannantonio en Alex Marquez.

Gebroeders Marquez houden Di Giannantonio uit Q2

Om 5.50 uur Nederlandse tijd begonnen de elf rijders in Q1 aan hun kwalificatie in Buriram. Terwijl diverse concurrenten een zeer langzame out-lap afwerkten, beten de Gresini-rijders meteen het spits af. Van dat duo opende Alex Marquez het beste met 1.30.197, waarmee hij Di Giannantonio op een achterstand van drie tienden zette. De Moto2-wereldkampioen van 2019 scherpte zijn tijd vervolgens aan tot 1.29.892, waarmee hij slechts twee tienden boven het ronderecord zat. Met die tijd bezette Marquez de eerste positie na de eerste run, voor oudere broer Marc, Pol Espargaro, Di Giannantonio en Miller.

In de laatste vijf minuten was Raul Fernandez de eerste die een verbetering noteerde en daarmee knokte hij zich naar een voorlopig plekje in Q2. De overige rijders moesten op dat moment nog serieus aanzetten en dat leidde weer tot de nodige verschuivingen. Zo kwam Marc Marquez met nog een minuut te gaan naar 1.29.830 en de snelste tijd, terwijl Di Giannantonio die tijd tot op twee honderdsten benaderde. Bij het vallen van de vlag was het echter Alex Marquez die 1.29.743 noteerde om de sessie als snelste af te sluiten en een plek in Q2 af te dwingen. Zijn oudere broer verzekerde zich ook van een startbewijs voor het tweede segment, waardoor Di Giannantonio buiten de boot viel. Ook Fernandez, Miller, Takaaki Nakagami, Espargaro, Franco Morbidelli, Joan Mir en Miguel Oliveira plaatsten zich niet voor Q2, terwijl Enea Bastianini hekkensluiter was en zondag vanaf P21 moet vertrekken.

Uitslag: Q1 MotoGP GP van Thailand

Kleine verschillen, maar Martin blijft buiten bereik

De gebroeders Marquez voegden zich in Q2 bij de tien rijders die zich vrijdag in de training al plaatsten voor de strijd om pole-position. Yamaha-rijder Fabio Quartararo meldde zich als eerste op het asfalt en klokte met 1.30.503 ook als eerste een tijd, al dook Marco Bezzecchi daar met 1.30.114 meteen onderdoor. De concurrentie sloot aan achter de VR46-rijder, totdat Quartararo met zijn tweede poging even de eerste positie heroverde. Daarna klokte Bezzecchi 1.29.789, alvorens Jorge Martin de klok op 1.29.491 liet stoppen voor een nieuw ronderecord op Chang International Circuit. Dat was voldoende om het veld aan te voeren na de eerste run, voor Bezzecchi, Brad Binder, Aleix Espargaro en Quartararo. WK-leider Bagnaia moest op dat moment nog genoegen nemen met de zesde positie, terwijl Alex en Marc Marquez halverwege nog geen tijd hadden genoteerd.

Met een kleine zes minuten te gaan keerden de rijders terug voor de beslissende run in de kwalificatie. Binder begon als eerste aan zijn nieuwe run, maar achter hem begon Bezzecchi nog een stuk beter aan zijn run door 0.008 seconde onder de tijd van Martin te duiken en de voorlopige pole te pakken. In de laatste minuut van de sessie antwoordde Martin echter met 1.29.287 en dat bleek uiteindelijk ook voldoende voor de pole-position in Thailand. Luca Marini sloot op anderhalve tiende aan op de tweede positie, terwijl Espargaro de eerste rij completeerde. Bezzecchi volgde op een kleine twee tienden op P4, op de voet gevolgd door Binder en Bagnaia. Alex Marquez troefde Marc Marquez nipt af voor de zevende startpositie, met Viñales op de negende stek. Op vier tienden werd Quartararo tiende, terwijl Johann Zarco en Augusto Fernandez de top-twaalf completeerden.

Uitslag Q2 MotoGP GP van Thailand