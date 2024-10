Ronderecord brengt Bagnaia pole in Thailand, Martín derde na crash

Met drie trainingen achter de rug stond voor de MotoGP alweer de kwalificatie voor de Grand Prix van Thailand op het programma. Om 10.50 uur lokale tijd - 05.50 uur in Nederland - moesten de eerste twaalf rijders zich op de baan melden voor deelname aan Q1, waarin nog twee startbewijzen voor Q2 verdeeld werden. KTM-fabrieksrijders Brad Binder en Jack Miller behoorden tot dat gezelschap, net als Fabio Quartararo, Fabio di Giannantonio en Aleix Espargaro. De strijd om de twee plekjes in Q2 beloofde op voorhand dus een spannende te worden.

Fabio's houden KTM's uit Q2

Alle rijders verschenen meteen op het asfalt om aan hun eerste run van Q1 te beginnen en daarin bleek meteen dat de verschillen bijzonder klein zijn in Buriram. Brad Binder opende het sterkste van iedereen, maar desondanks zou hij als nummer drie terugkeren naar de pits. De Zuid-Afrikaan verbeterde zich in zijn tweede ronde naar 1.29.671, maar met die tijd moest hij toch twee rijders voor laten gaan. Di Giannantonio voerde het veld aan met 1.29.651, terwijl ook Quartararo zich nog voor de KTM-rijder nestelde met zijn 1.29.659. Miller volgde op dat moment op een tiende op de vierde plek.

Binder antwoordde in de tweede run weer door een ruime tiende van de snelste tijd af te schaven, maar zijn 1.29.535 zou uiteindelijk niet genoeg blijken om door te dringen tot Q2. Hij werd uiteindelijk uit het tweede segment gedrukt door Quartararo, die zich met 1.29.406 als snelste plaatste voor het tweede segment, en Di Giannantonio. De vierde tijd was voor Espargaró, die beide races vanaf de veertiende plek moet aanvangen, gevolgd door Miller, Augusto Fernández en Álex Rins. Takaaki Nakagami was met de achtste tijd de snelste Honda-rijder van Q1, vlak voor Joan Mir. Raúl Fernández, Luca Marini en Lorenzo Savadori zijn de langzaamsten van de sessie en staan achteraan op de grid.

Uitslag Q1 MotoGP GP van Thailand

Bagnaia pakt pole, Martín ondanks crash op eerste rij

Twaalf rijders begonnen vervolgens om 06.15 uur Nederlandse tijd aan de strijd om pole-position. Het merendeel ervan wist geen goede eerste ronde te rijden, maar dat gold niet voor Francesco Bagnaia. De Ducati-rijder opende meteen met 1.29.331 en die tijd scherpte hij met zijn tweede poging aan tot 1.29.076, wat voldoende bleek om als snelste terug te keren naar de pits. Jorge Martín volgde echter op slechts 0.054 seconde, terwijl Marco Bezzecchi, Marc Márquez en Enea Bastianini ervoor zorgden dat de gehele top-vijf uit Ducati's bestond na de eerste run.

De beslissende tweede run zorgde echter voor de nodige drama met maar liefst drie crashes. Márquez ging als eerste onderuit in bocht 3, waarna Martín dat voorbeeld volgde in de vijfde bocht. Pramac-teamgenoot Franco Morbidelli crashte vervolgens ook in bocht 9, waardoor dat drietal zichzelf uitschakelde voor de pole-position. Dat gold niet voor Bagnaia, die zich naar 1.28.700 verbeterde en een nieuw ronderecord noteerde om pole-position op te eisen in Thailand. Teamgenoot Bastianini kwam naar de tweede plek, terwijl de schade voor Martín beperkt bleef met de derde plek.

Bezzecchi moest zich tevredenstellen met de vierde plek, terwijl Márquez met de vijfde plek ook geen enorme schade opliep door zijn crash. Quartararo was met de zesde tijd de beste rijder die niet op een Ducati reed, gevolgd door Pedro Acosta en Di Giannantonio. Álex Márquez kwam in de slotfase nog naar het laatste plekje op de derde rij, terwijl Maverick Viñales, Morbidelli en de laat gecrashte Johann Zarco de langzaamsten waren in Q2. Zij beginnen vanaf de vierde rij aan de sprintrace en Grand Prix van Thailand, die respectievelijk zaterdag om 10.00 uur en zondag om 09.00 uur plaatsvinden.

Uitslag Q2 MotoGP GP van Thailand

Márquez bovenaan in laatste oefensessie

Voordat de kwalificatie op het programma stond, werkten de MotoGP-rijders zaterdagochtend eerst nog de tweede en afsluitende vrije training af. Marc Márquez liet daarin opnieuw zijn goede vorm zien door met 1.29.888 voor de snelste tijd te tekenen. De Gresini-rijder was de enige die onder de 90 seconden bleef met zijn snelste ronde. Morbidelli slaagde daar op de tweede plek net niet in, iets wat eveneens gold voor Bagnaia en Martín op posities drie en vier. Acosta, Quartararo, Viñales, Miller, Bezzecchi en Di Giannantonio completeerden de top-tien in de laatste oefensessie.

Uitslag tweede vrije training MotoGP GP van Thailand