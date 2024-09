Ronderecord bezorgt Bastianini eerste plek op vrijdag MotoGP Indonesië

Zonder Miguel Oliveira, die in de eerste vrije training zijn rechterpols brak, meldden de MotoGP-rijders zich om 15.00 uur lokale tijd - 09.00 uur in Nederland - op de baan voor de tweede sessie van de Grand Prix van Indonesië. Eerder op de dag noteerde Franco Morbidelli de snelste tijd in de openingstraining, voor Maverick Viñales en Jorge Martín. Zij begonnen dan ook met een goed gevoel aan de training, waarin de top-tien rechtstreekse plaatsing zou afdwingen voor Q2. Voor regerend wereldkampioen Francesco Bagnaia was er intussen werk aan de winkel, want hij kwam in VT1 niet verder dan de veertiende tijd.

Daar waar er in de eerste vrije training in totaal slechts één crash werd genoteerd, werd dat aantal in de tweede sessie binnen zeven minuten geëvenaard. Pedro Acosta had zijn eigen snelste tijd net aangescherpt tot 1.31.014 toen hij in de eerste bocht onderuit ging. Tot overmaat van ramp werd die rondetijd vervolgens geschrapt wegens het overschrijden van track limits. Luttele seconden later nam Morbidelli het heft echter alweer in handen door eerst 1.30.935 te rijden, een tijd die hij daarna aanscherpte tot 1.30.673. De Pramac-rijder was dus meteen al sneller dan in de ochtendtraining. Intussen kwam Marc Márquez met de schrik vrij toen hij in bocht 10 een vergelijkbaar moment beleefde als Acosta. De Gresini-rijder slaagde er met kunst- en vliegwerk echter in om overeind te blijven.

Diezelfde Márquez nam na 23 minuten het heft in handen door de snelste tijd te rijden, al moest hij de eerste positie enkele minuten later alweer afstaan. Ditmaal zette Acosta 1.30.411 op de klokken op zijn KTM van GasGas Tech3. Met die tijd voerde hij het veld halverwege de training aan, op de voet gevolgd door Márquez en Fabio di Giannantonio. Ook Morbidelli, Marco Bezzecchi, Enea Bastianini, Martín, Jack Miller, Brad Binder en Álex Rins hadden op dat moment een ticket voor Q2 in handen. Bagnaia bivakkeerde intussen opnieuw op de veertiende positie en dus moest de wereldkampioen aan de bak om deelname aan Q1 te ontlopen.

Bagnaia herstelt zich, Espargaró niet

Ook Aleix Espargaro moest nog wel wat werk verrichten om een plekje in de top-tien te bemachtigen, maar de Aprilia-rijder bewees zichzelf geen dienst door met nog 26 minuten voor de boeg onderuit te gaan in bocht 16. Na een kort bezoekje aan de pits keerde hij snel terug op het asfalt, waarna hij met een ruim kwartier te gaan wederom over het asfalt gleed in bocht 16. Door verbeteringen van diverse andere rijders zakte Espargaro terug naar de achttiende positie, wat P19 werd toen Bagnaia zich verbeterde. De naar P20 teruggevallen Ducati-rijder kwam nu binnen een seconde van de tijd van Acosta, maar meer dan de zeventiende positie leverde dat niet op.

In het laatste kwartier lieten de rijders nieuwe banden monteren om te jagen op een snelle tijd en een plekje in Q2. Martín deed dat op uitstekende wijze door de snelste tijd tot twee keer toe te verbeteren. Zijn tweede poging leverde 1.29.670 op, waarmee hij al drie tienden onder het ronderecord van Luca Marini dook. Toch bleek dat niet genoeg om de sessie ook af te sluiten op P1, want met negen minuten te gaan nam Bastianini de eerste plek over door 0.040 seconde van Martíns toptijd af te schaven. Na een kort bezoek aan de pits deden de rijders nog een nieuwe poging, maar de tijd van Bastianini bleef buiten bereik. De winnaar van de GP van Emilia-Romagna eindigde met 1.29.630 bovenaan op de vrijdag in Mandalika.

De verschillen waren overigens klein, want de top-vier eindigde binnen 0.082 seconde van de snelste tijd en de top-achttien binnen één seconde. Martín was tweede, voor teamgenoot Morbidelli en de laat naar voren gekomen Bagnaia. Bezzecchi klokte de vijfde tijd, terwijl Fabio Quartararo verraste met een sterke zesde tijd op slechts twee tienden achterstand. Márquez besloot de sessie op P7, met Acosta, Di Giannantonio en Viñales op de resterende plekken in de top-tien. Johann Zarco zag zijn sterke sessie net niet beloond worden met een ticket voor Q2, want hij strandde op de elfde plek. De laat gecrashten Brad Binder en Álex Márquez vielen ook buiten de boot met respectievelijk de 14e en 21ste tijd.

Zaterdag wordt het MotoGP-weekend in Indonesië vervolgd met de tweede vrije training, die om 04.10 uur Nederlandse tijd van start gaat.

Uitslag training MotoGP Grand Prix van Indonesië