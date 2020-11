Rommelige wedstrijd van Mir in Portimao: "Niet mijn beste acties"

De Suzuki-rijder moest vanuit de achterhoede starten nadat hij op zaterdag ook al geplaagd werd door problemen met de elektronica van de machine. De aanvangsfase was echter veelbelovend voor Mir, die na de eerste doorkomst al op de twaalfde plaats lag. In de tweede ronde zakte hij echter weer terug naar de negentiende plaats toen hij in bocht 3 bijna tegen Johann Zarco reed. Mir had in de eerste ronde al een aanrijding met Francesco Bagnaia, die daar een armblessure aan overgehouden heeft. Dankzij deze aanrijdingen had Mir in het vervolg van de race problemen met de tractie van de Suzuki. Hij gaf in de zestiende ronde op.

“De adrenaline maakte het makkelijk om in te halen en het was leuk”, zei Mir. “Ik moet m’n excuses aanbieden bij Pecco, ik was erg agressief, eigenlijk een beetje te. Soms heb ik kritiek op dit soort acties en ik was niet… Het was geen gemene actie, maar het was niet mijn beste manoeuvre. En dan deze touché, ik weet niet of het gebeurde met Zarco of met Pecco, maar het deed iets – we weten niet waarom – met de elektronica van de motor. Ik had geen tractie meer. Soms ging het wel, soms niet en het was echt gevaarlijk. Ik had een paar lastige momenten tijdens de race. Toen de band slechter werd, werd het steeds gevaarlijker en moest ik opgeven.”

Mir stelt dat de problemen van zaterdag geen verband houden met de problemen van zondag, al vroeg de wereldkampioen zich ook af wat hij tijdens de race had kunnen bereiken: “Het probleem was niet hetzelfde”, zei hij. “Het was een ander verhaal, tijdens de race had ik niet dezelfde problemen. Vandaag liet de tractie me soms in de steek. Ik weet het niet. Ik wil niet zeggen waar het had kunnen eindigen, ik weet het echt niet.”