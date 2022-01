RNF-teambaas erkent: "Promoveren Binder uit Moto3 een grote gok"

Daarmee is Darryn Binder de eerste coureur sinds Jack Miller in 2015 die rechtstreeks vanuit de lichtgewichtenklasse overkomt naar de MotoGP. Met slechts een overwinning achter zijn naam is er veel gespeculeerd over de overstap van Binder, die eind vorig jaar nog negatief in het nieuws kwam door zijn rol in de beslissing van het Moto3-kampioenschap. Binder reed Dennis Foggia overhoop waardoor Pedro Acosta de wereldtitel kon grijpen. Dat gebrek aan ervaring brengt wel degelijk risico’s met zich mee, erkent Razali. De Maleisische teambaas heeft echter ook vertrouwen in zijn ervaren mensen om Binder goed te begeleiden en hem op te bouwen tot een capabele MotoGP-coureur.

“Op dit moment is het aan Wilco [Zeelenberg] en zijn crew-chief Noe Herrera Crispi om Darryn verder te ontwikkelen, ook wat betreft de zaken waaraan gewerkt moet worden”, zei Razali na de teampresentatie in Verona. “We nemen de tijd met hem, we zetten hem wat dat betreft niet onnodig onder druk. Natuurlijk is er altijd kritiek wanneer een rijder vanuit Moto3 direct naar de MotoGP komt. Dat is normaal, maar we geloven in hem en zien potentie bij Darryn. Het is voor ons een groot risico, maar zeker voor hem ook. We hebben een capabele ploeg om hem heen verzameld, we hebben ervaring genoeg om hem goed te begeleiden en we zullen het per race bekijken hoever hij zich kan ontwikkelen. Het belangrijkste is dat we vooruitgang bij hem zien. Je weet het nooit, maar dit is de MotoGP en een verrassing ligt altijd op de loer.”

“Deze kans moest ik grijpen”

Zelf heeft Binder de commotie rond zijn persoon ook wel meegekregen, maar voor hem wat de opstap naar de MotoGP een kans die hij niet kon weigeren. “Voor mij is het natuurlijk een droom die uitkomt”, aldus Binder. “Iedereen wil op een dag in de MotoGP racen. Dit was daarom een kans die ik niet aan me voorbij kon laten gaan. Het is de grootste kans die ik in mijn leven gehad heb en die grijp ik met beide handen. Natuurlijk heeft iedereen er een mening over, ik lees dat soort dingen ook. Maar het zou heel stom zijn om deze uitdaging niet aan te grijpen. Ik heb hier m’n hele leven voor gewerkt en als iemand je die kans gunt, dan moet je daar het beste van maken. Ik ben heel blij dat ik naar de MotoGP mag. Natuurlijk gunnen mensen mij dit niet, maar daar geef ik geen biet om. Ik heb geen mental coach, dat heb ik ook niet nodig. Ik ben heel blij, maar ik heb geen zin in dergelijke onzin. Ik doe gewoon door zoals ik altijd deed. Ik vlieg dit seizoen aan zoals ik dat altijd doe, afgezien van de zaken die ik in mijn trainingsroutine aangepast heb.”