RNF Aprilia bevestigt terugkeer Oliveira tijdens GP Italië

Het eerste seizoen van Miguel Oliveira in dienst van RNF Aprilia verloopt niet zoals hijzelf en het team vooraf hadden gehoopt. Tijdens de openingsrace op het circuit van Portimao raakte de Portugees voor eigen publiek geblesseerd nadat Marc Marquez hem van de motor kegelde. Daardoor moest hij noodgedwongen toekijken tijdens de races in Argentinië en de Verenigde Staten. Tijdens de Spaanse Grand Prix keerde Oliveira terug op de RS-GP, maar lang kon hij niet genieten van zijn rentree. Bij de start van de zondagse race raakte hij betrokken bij een incident met Fabio Quartararo, waarna hij bij de ongelukkige valpartij zijn bovenarm brak. Daardoor was 28-jarige rijder vier weken geleden in Frankrijk opnieuw absent.

Hoewel hij nog altijd niet honderd procent fit is, gaat het herstel van Oliveira dermate voorspoedig dat hij dit weekend aan de start wil verschijnen van de Grand Prix van Italië. Dat meldt RNF Aprilia in de aanloop naar het raceweekend in Mugello. Helemaal zeker is de deelname van de rijder uit Pragal nog niet, want donderdag moet hij eerst fit worden verklaard door de MotoGP-doktoren. Als dat het geval is, stapt Oliveira vrijdag weer op tijdens de eerste oefensessie voor de zesde Grand Prix van het MotoGP-seizoen 2023. De coureur in kwestie kijkt daar zelf in ieder geval enorm naar uit.

"Ik kijk er enorm naar uit om naar Mugello te gaan", zegt Oliveira, die zelf ook nog wat vraagtekens heeft staan achter zijn fysieke gesteldheid. "De vraag is vooral of ik fysiek in staat ben om een zwaar circuit als Mugello aan te kunnen op een MotoGP-motor. De afgelopen dagen voelde ik een verbetering, dus hopelijk is dat genoeg om mee te doen en competitief te zijn. Dat is het hoofddoel. Ik weet dat ik meer ervaring en meer races nodig heb op deze motorfiets, maar op dit moment geniet het de prioriteit om sterk en volledig fit terug te komen. Met dat in gedachten reis ik af naar Mugello en hopelijk kunnen we er een goed weekend van maken."

Naast Oliveira moet ook RNF-teamgenoot Raul Fernandez zich donderdag melden bij de doktoren om groen licht te krijgen voor de GP van Italië. De Spanjaard is na de race in Le Mans onder het mes gegaan om iets te laten doen aan het compartimentssyndroom in zijn onderarm.