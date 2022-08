RNF, het team van Razlan Razali, ontstond vorig jaar uit de resten van Petronas SRT. De formatie tekende een eenjarig contract met Yamaha, maar verraste eerder dit jaar met de bekendmaking dat het vanaf 2023 in zee gaat met Aprilia. De Italiaanse renstal krijgt voor het eerst een satellietteam op de MotoGP-grid. Het vertrek bij Yamaha was logisch in de zin dat Yamaha alleen maar eenjarige contracten wilde geven aan RNF. Met de overstap naar Aprilia heeft RNF voor langere tijd zekerheid.

Met Miguel Oliveira heeft het team volgend jaar een viervoudig MotoGP-racewinnaar in huis. De Portugees was vrijwel zijn hele carrière verbonden aan KTM en Red Bull, maar het boterde dit seizoen voor geen meter. Na een polsblessure in 2021 vond Oliveira nooit meer helemaal zijn draai op de RC16, ondanks dat hij begin dit jaar nog zegevierde tijdens de Grand Prix van Indonesië. Oliveira staat momenteel tiende in het wereldkampioenschap.

Raul Fernandez werd gezien als een van de meest veelbelovende rookies op de MotoGP-grid van 2022, maar dat is er eigenlijk geen moment uitgekomen. De Spanjaard reed tegen zijn zin bij KTM in de MotoGP nadat hij eerder al in verband werd gebracht met Yamaha en Aprilia. Uiteindelijk werd er maandenlang gesteggeld over de exitclausule in het contract van Fernandez. Pas tijdens de voorbije Grand Prix van Oostenrijk gaf men er bij KTM een klap op dat de coureur mocht vertrekken.

RNF Aprilia krijgt volgend jaar de beschikking over de Aprilia’s van 2022. Aleix Espargaro staat tweede in het wereldkampioenschap, won eerder dit jaar de Grand Prix van Argentinië en stond daarnaast nog vijf keer op het podium en twee keer op pole-position. Maverick Viñales scoorde dit seizoen ook al twee podiums namens Aprilia.

Met het bevestigen van Fernandez en Oliveira heeft de MotoGP-grid in 2023 nog twee plekken vrij. De tweede plek bij GasGas Tech3 moet nog ingevuld worden. Augusto Fernandez staat op pole-position voor die plek. Bij LCR Honda moet nog bekend worden wie de teamgenoot van Alex Rins wordt. Moto2-coureur Ai Ogura leek een kandidaat, maar hij heeft bedankt voor de promotie. De kans is groot dat Takaaki Nakagami nog een jaar zal rijden in het team van Lucio Cecchinello.

KTM heeft beide rijders toestemming gegeven om aan het eind van dit seizoen tijdens de post-season test te rijden met de Aprilia RS-GP.