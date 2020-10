Rivola: Vertraging in dopingzaak Iannone schadelijk voor Aprilia

Donderdag vond de beroepszaak bij het internationaal sporttribunaal CAS plaats. Daar vocht Iannone zijn schorsing van achttien maanden aan terwijl het wereldantidopingbureau WADA juist wil dat Iannone de maximale straf van vier jaar schorsing krijgt. De zitting in Lausanne duurde bijna twaalf uur. Iannone en Aprilia geloven dat de schorsing geschrapt moet worden omdat de coureur besmet voedsel binnen heeft gekregen. De verboden substantie in het bloed van Iannone, Drostanolone, wordt volgens experts echter veel niet gebruikt in vlees. Volgens Rivola hebben acht wetenschappers meegewerkt aan de verdediging van Iannone, maar het WADA vond de uitleg niet voldoende en pleit nog altijd voor de maximale straf.

Uiterlijk half november komt er nu een uitspraak in de zaak, iets wat het huidige probleem van Aprilia met betrekking tot het vastleggen van rijders alleen maar verder vergroot. “Ik wil niet zeggen dat het frustrerend is, maar het is irritant dat we zaken gepresenteerd hebben aan het CAS met minder wetenschappelijke onderbouwing dan in het geval van Iannone”, zei Rivola in gesprek met MotoGP.com. “Het WADA doet haar werk en accepteerde het niet, maar gelukkig mogen de rechters erover oordelen. Het is interessant, er is een vergelijkbare zaak met de Canadese atleet Dominika Jamnicky, maar er zijn nog veel meer. Het is natuurlijk heel schadelijk voor Aprilia dat we nog een maand moeten wachten. We hebben zoveel tijd besteed aan de zaak en met de wetenschap dat Iannone gesteund wordt door acht experts, dat hebben ze pas gedaan toen ze alle papieren en cijfers gezien hadden. Een van hen is Professor Pascal Kintz, die al 35 jaar strijdt tegen doping. Als hij ons steunt is daar een reden voor. Hij hoeft dat niet te bewijzen. We zijn onze tijd aan het verdoen, maar ik ben blij met wat wij beslist hebben en we zullen nog een maand geduld hebben.”

Rivola zegt dat het WADA “terugvocht” tegen alle wetenschappelijke bewijzen die aan het CAS gepresenteerd werden en ziet geen reden voor een nog langere schorsing. Aprilia heeft haar steun uitgesproken voor Iannone en wil de coureur er in 2021 graag bij houden, maar mocht dat niet mogelijk zijn heeft het merk een aantal opties. LCR-rijder Cal Crutchlow zou al een voorcontract hebben met de Italiaanse fabrikant.

Met medewerking van Lewis Duncan