Rivaliteit Bagnaia en Bastianini een ‘luxeprobleem’ voor Ducati

Gresini Racing-rijder Enea Bastianini begon in 2022 ijzersterk aan het seizoen. Hij pakte overwinningen in Qatar, Austin en Le Mans. Hij werd daarom gezien als een van de kandidaten voor de wereldtitel. De aanloop van Francesco Bagnaia was een stuk minder overtuigend, maar de Ducati-rijder schakelde in de tweede seizoenshelft een paar versnellingen bij en pakte voor het eerst de wereldtitel. Met name in de tweede helft van het seizoen moest hij een paar keer afrekenen bij Bastianini, die een gevecht met de kopman niet uit de weg ging. In Aragon won hij de strijd, in Misano ging het in de laatste ronde bijna mis.

Die momenten zorgden voor nerveuze blikken in de Ducati-pitbox, waar men op jacht was naar de eerste MotoGP-wereldtitel sinds 2007. “Natuurlijk waren er momenten dat er nervositeit was, we wisten dat Pecco het onmogelijke probeerde te presteren door 91 punten goed te maken op Fabio”, zegt sportief directeur Paolo Ciabatti in gesprek met Motorsport.com. “We waren op sommige momenten best nerveus, in Misano en Aragon, om eerlijk te zijn ook in Sepang.”

Op het Sepang International Circuit, waar de voorlaatste race gehouden werd, voerden de drie wijzen van Ducati koortsachtig overleg over het toepassen van een teamorder. Bastianini zat stijf op het achterwiel van de WK-leider en kwam er op een gegeven moment zelfs langs, ondanks dat Bagnaia daar de kans kreeg om de titelstrijd te beslissen. “Sepang was een beetje anders omdat we daar zagen dat Bezzecchi in de buurt kwam van Quartararo, als hij de derde plek zou pakken met Pecco op de eerste plaats zou het kampioenschap binnen zijn”, legt Ciabatti uit. “Bezzecchi kwam tot acht tienden, maar zakte daarna weer weg. Toen besloten wij om het te laten gaan.”

"Bullshit over teamorders was bullshit"

Ducati was het hele seizoen terughoudend met het uitdelen van teamorders. Rijders van het merk mochten met elkaar om de overwinning strijden, maar het was niet de bedoeling dat ze elkaar zouden bestoken met aanvallen waarmee ze een crash riskeerden. "Misschien waren we te eerlijk, maar ik denk dat we hebben laten zien dat alle bullshit rond teamorders bullshit is. Met de teamorders zou Jack geen tweede geworden zijn in Thailand, had Bastianini niet gewonnen in Aragon en had hij het in Misano niet geprobeerd. Mensen denken daarom dat we het volgend jaar moeilijk krijgen.”

Maar zo ziet Ciabatti het niet. “Ik denk dat het een luxe is om de wereldkampioen en de derde uit het klassement in één team te hebben. De ene won vier races, de andere zeven. Samen hebben ze meer dan de helft van de races gewonnen. Dat is een luxeprobleem. Ik hoop dat we de tools hebben om de situatie goed te managen, zodat ze beide competitief zijn en met elkaar kunnen strijden. Ik vraag mijn coureurs niet om bevriend te zijn met elkaar, de [vriendelijke] situatie tussen Pecco en Jack zal niet snel herhaald worden. Dat was een speciale relatie die groeide tussen beide rijders, Jack was er al toen Pecco als rookie binnenkwam. Ik denk dat het hem geholpen heeft, het zijn aardige jongens. Volgend jaar hebben we twee rijders die het kampioenschap willen winnen. We zullen die situatie managen.”