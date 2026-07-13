MotoGP-rivalen blokkeren bijzonder verzoek van KTM om motoren te openen

KTM's motorsportdirecteur Pit Beirer heeft toegegeven dat er iets mis is in de motor van de onbetrouwbare RC16 MotoGP-machine - en dat de fabrikant speciale toestemming zoekt om het probleem te onderzoeken.

Een reeks KTM-uitvalbeurten in de eerste helft van 2026 werd aangevoerd door de angstaanjagende crash in Barcelona met Alex Marquez, die achterop Pedro Acosta reed toen diens fabrieks-RC16 op hoge snelheid uitviel.

De aanhoudende uitvalbeurten zijn niet alleen een zorg voor KTM, maar ook voor de rijdersveiligheid in het algemeen. In de slipstream van een RC16 rijden wordt vanuit veiligheidsoogpunt discutabel, maar de homologatieregels rond de 'engine freeze' in de MotoGP staan KTM niet toe zijn motoren open te maken en te zien wat er mis is.

Beirer speelt die veiligheidskaart. terwijl hij speciale toestemming probeert te krijgen om de engine freeze te omzeilen - een stap waarmee alle vier rivaliserende fabrikanten moeten instemmen. Motorsport.com begrijpt dat er tijdens het Sachsenring-weekend meerdere vergaderingen zijn gehouden waarin KTM de concurrenten probeerde te overtuigen. Maar slechts één van de andere fabrikanten gaf groen licht.

In gesprek met Sky Italia zei Beirer dat Aprilia zijn zegen had gegeven aan zo'n stap. “Ik wil Fabiano Sterlacchini en Massimo Rivola van Aprilia bedanken, die ons helpen,” zei Beirer, waarbij hij respectievelijk de technisch directeur en CEO noemde. "De situatie is niet gemakkelijk, er is iets mis binnenin onze motoren. We weten dat er nog steeds dit risico is met sommige onderdelen... er is een probleem, en we moeten het oplossen."

"We moeten de zomerpauze hiervoor gebruiken,” voegde Beirer toe, waarbij hij benadrukte dat de huidige onderbreking het ideale moment zou zijn voor een grondig onderzoek.

KTM has struggled with reliability this season Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Er is een precedent voor het verlenen van speciale toestemming aan fabrikanten om hun krachtbronnen te herstellen - zoals voor Yamaha in 2020. Bij die gelegenheid had de fabrikant het probleem echter al vastgesteld: kleppen van een leverancier waarvan de afmetingen met een fractie waren veranderd.

In dit geval is er echter geen zekerheid dat KTM weet wat het probleem is. En gezien de spanning in het kampioenschap van dit jaar lijkt het erop dat Ducati, Honda en Yamaha niet bereid zijn een vermeend voordeel toe te staan, met name met het oog op de regels die het aantal motoren beperken dat in de loop van een seizoen mag worden gebruikt.

MotoGP-fabrikanten boven categorie D-concessies - waarvan KTM er één is - moeten hun motoren vóór de eerste race van het seizoen verzegelen en een identieke unit aan de technische directie van IRTA leveren, zodat er altijd een referentiemotor is waarmee de onderdelen kunnen worden vergeleken. Zodra een motor is verzegeld, mag hij niet worden geopend en al helemaal niet worden gedemonteerd zonder toestemming van alle leden van de MSMA - met andere woorden de andere fabrikanten.