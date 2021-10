Suzuki haalde in het uitzonderlijke coronajaar 2020 de wereldtitel bij de rijders binnen met Joan Mir en greep op een haar naast de constructeurstitel. Dit seizoen heeft het team eigenlijk geen moment meegedaan in die titelstrijd. De stroperige ontwikkelingen bij Suzuki zijn daarvan volgens de coureurs de aanleiding. Mir uitte eerder dit seizoen al kritiek op de updates die Suzuki dit seizoen gebracht heeft en heeft daar ook intern aandacht voor gevraagd. Hoewel beterschap beloofd is, stelt Alex Rins dat de tijd begint te dringen en dat de gewaardeerde testrijder Sylvain Guintoli meer ingezet moet worden.

“We moeten iets doen”, verklaarde Rins. “Andere fabrikanten zijn heel uitgebreid aan het testen. Maar wij doen dat niet en dat is een beetje vreemd.” Rins wijst daarmee op Ducati, dat regelmatig in actie komt met testrijder Michele Pirro. Ook Yamaha heeft het geschakeld met een uitgebreider testprogramma nu oud-coureur Cal Crutchlow getekend is. Tijdens de recente Misano-test was Crutchlow niet aanwezig, maar de Yamaha-testrijder heeft het prototype voor 2022 inmiddels aan de tand gevoeld tijdens een privétest in Aragon.

Een van de factoren in het testprogramma van Suzuki is de beschikbaarheid van testpiloot Sylvain Guintoli. Tijdens de in-season test op het circuit van Misano kwam de Fransman maar één dag in actie omdat hij daarna richting Paul Ricard moest om deel te nemen aan de Bol d’Or, de klassieker van het endurance-wereldkampioenschap voor motoren. “Het zou goed zijn om meer testdagen nuttig in te vullen”, aldus Rins.

Merkwaardig detail in de kwestie is dat Rins het intern nog niet besproken heeft met het huidige management van Suzuki. “Misschien moest ik dat maar eens doen”, sloot hij af. In november komt Rins zelf nog in actie tijdens twee testdagen op het circuit van Jerez, waar de end-of-season test dit jaar plaatsvindt. Daarna staan de pre-season tests al op het programma, komend seizoen staan er in het voorjaar maar vijf testdagen op het programma, verdeeld over Sepang en het nieuwe Mandalika-circuit in Indonesië.

Geruchten over terugkeer Brivio

Een van de problemen waar het Suzuki MotoGP-team vorig jaar mee te maken kreeg was het plotselinge vertrek van teammanager Davide Brivio, die gezien werd als de architect achter het succes van de relatief kleine operatie. Brivio ruilde zijn job in de MotoGP in voor een rol als sportief directeur bij het Alpine Formule 1-team. In de Italiaanse media wordt geschreven over een eventuele terugkeer van Brivio op het oude nest.