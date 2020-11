Rins pleit voor zware straf Viñales: "Elke race uit pits starten"

Yamaha-coureur Viñales heeft vrijdag een nieuwe krachtbron in gebruik genomen waardoor hij zondag vanuit de pitstraat moet beginnen aan de Grand Prix van Europa op het circuit van Valencia. Hij mag diezelfde nieuwe motor de rest van het seizoen gebruiken zonder verder bestraft te worden. Enkel wanneer hij nog een zevende krachtbron moet gebruiken zal hij weer een nieuwe straf krijgen. Het nieuws van vrijdag kwam nadat Yamaha donderdag bestraft werd voor het gebruiken van de verkeerde zuigerkleppen. Yamaha kreeg daardoor 50 punten aftrek in het constructeurskampioenschap, rijders bleven gevrijwaard van een straf.

Rins, die vrijdag de zesde tijd reed in Valencia, is kritisch op de handelswijze van de mondiale motorsportbond. “Uiteindelijk hebben ze zoveel slechte beslissingen genomen dat je het maar gewoon moet accepteren”, zei Rins. “Er zijn veel straffen uitgedeeld, er wordt door de rijders veel geklaagd en er verandert niets. Ik wil graag op de baan winnen, niet ernaast, het motiveert om harder te werken en te racen. Als we winnen, doen we dat omdat we de beste zijn.”

Volgens de Suzuki-rijder is er ‘meer onrechtvaardigheid’ waar niet over gesproken wordt. Hij geeft Viñales als voorbeeld. De coureur gebruikt een nieuw blok en hoeft daarvoor maar één keer te boeten, de andere rijders zijn daarentegen veroordeeld tot ‘ouder materiaal’ omdat hun fabrikanten het beter voor elkaar hebben. “Afgezien van dit probleem [de straf voor Yamaha], zijn er meer zaken waar je niets over hoort of waar niet over gesproken wordt”, vervolgde Rins, de nummer zes uit de WK-stand. “Maverick gebruikt bijvoorbeeld een nieuwe motor en moet alleen deze race vanuit de pits starten. Hij heeft nu wel voordeel van een nieuwere motor met minder kilometers, daar wordt niet over gesproken. Als hij een nieuwe motor gebruikt na Valencia 1, heeft hij een duidelijk voordeel. Het zou logisch zijn dat hij elke race vanuit de pits moet starten met deze nieuwe motor. Maar zo steken de regels niet in elkaar.”

Dovizioso begrijpt Yamaha-straf niet

Ducati-coureur Andrea Dovizioso zet vraagtekens bij de straf voor Yamaha en is eveneens verbaasd over het feit dat de andere fabrikanten de straf geaccepteerd hebben. De geschrapte punten zijn alleen de constructeurspunten die behaald zijn tijdens de Spaanse GP, waar Quartararo won. Als Yamaha tijdens de Spaanse GP gediskwalificeerd was, zou Dovizioso die race gewonnen hebben. “Dat is wat ik niet begrijp”, reageerde Dovizioso op bovenstaande. “Ik begrijp de strategie van de andere fabrikanten niet, ze zijn ermee akkoord gegaan om geen beroep aan te tekenen [tegen de straf]. Ik ken de details niet, ik wil daar niet over oordelen, maar dat vind ik heel erg vreemd.”