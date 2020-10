Rins na derde MotoGP-zege: “Was moeilijk om kalm te blijven”

Rins maakte zondag vanaf de tiende startplaats en lag na de eerste doorkomst al vierde. Het duurde tot de achtste ronde voor hij de leiding in de wedstrijd over zou nemen, die positie gaf hij niet meer af. De Suzuki-rijder werd de gehele race onder druk gezet door teamgenoot Joan Mir en later Honda-rijder Alex Marquez. Toch bleef Rins fier overeind en pakte hij voor de derde keer in zijn carrière een overwinning in de MotoGP. Rins sprak na afloop van de moeilijkste overwinning tot nu toe.

“Het was de eerste keer dat ik aan de leiding ging tijdens een race”, zei Rins, de achtste verschillende MotoGP-winnaar van dit seizoen. “De laatste keren vocht ik met Valentino [Rossi in Amerika] en Marc [Marquez in Silverstone]. Deze was lastiger omdat het heel makkelijk is om een fout te maken als je vooraan rijdt. Ik probeerde kalm te blijven, ik reed vrij aardig. Het was moeilijk omdat ik zag dat Joan en Alex dichterbij kwamen, het was lastig om kalm te blijven. Ik wilde aan het eind van de race nog genoeg leven in de banden hebben om constant te blijven. Het is gelukt. Het was voor mij de eerste overwinning van dit seizoen, Suzuki doet het heel erg goed. We hebben al veel podiums. Het betekent dat het team een goede winter gehad heeft, dat is duidelijk.”

Rins heeft zelf een lastige eerste fase van het seizoen gehad. Hij ging in Jerez onderuit en heeft daarna lang last gehad van een schouderblessure. Ook toen Rins een paar keer in kansrijke positie kwam, ging hij onderuit. Zo lag hij in Le Mans op podiumkoers en ging hij onderuit in de Oostenrijkse GP, kort nadat hij de eerste plaats over had genomen. Gevraagd of hij een punt wilde maken in Aragon, zei hij: “Dat is zeker. We hebben dit jaar veel moeite gehad om een overwinning te halen. Ik had vaak wel een groot potentieel, maar uiteindelijk lukte het nooit om voor de prijzen mee te doen, vooral vanwege fouten en crashes. Nu is het gelukt. Ik ben blij, maar het was niet eenvoudig. Veel mensen hebben me op het hart gedrukt dat ik rustig moest blijven omdat ik crashes heb gehad in Oostenrijk en Le Mans. Maar ik wist dat ik iets moois kon laten zien.”

Dankzij zijn overwinning staat Rins nu op slechts 35 punten van teamgenoot Mir, de nieuwe kampioenschapsleider in de MotoGP.